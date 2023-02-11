https://ria.ru/20230211/bezopasnost-1851373029.html

Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России

Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России - РИА Новости, 11.02.2023

Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России

Оснащение ядерной триады России современным вооружением продолжается, это ключевая гарантия безопасности России и мировой стабильности, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:27

2023-02-11T10:27

2023-02-11T10:27

безопасность

россия

андрей картаполов

политика

госдума рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оснащение ядерной триады России современным вооружением продолжается, это ключевая гарантия безопасности России и мировой стабильности, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР). "В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной "триады" современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации", - сказал он. По словам парламентария, Россия продолжает укреплять обороноспособность: на боевое дежурство заступил ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард", успешные пуски комплекса "Сармат" позволили приступить к работам по его развертыванию. "Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", - добавил он. Картаполов уточнил, что ядерная триада поддерживается на том уровне, который позволяет осуществлять стратегическое сдерживание. Решение Государственного комитета обороны (ГКО) о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия было подписано 11 февраля 1943 года.

https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, андрей картаполов, политика, госдума рф