https://ria.ru/20230211/bayden-1851347616.html

В США раскрыли самую большую слабость Байдена

В США раскрыли самую большую слабость Байдена - РИА Новости, 11.02.2023

В США раскрыли самую большую слабость Байдена

У президента США Джо Байдена есть "одна большая слабость", связанная с его политической деятельностью, пишет в статье для американского издания 19FortyFive... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:17

2023-02-11T02:17

2023-02-11T03:10

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. У президента США Джо Байдена есть "одна большая слабость", связанная с его политической деятельностью, пишет в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс.В публикации говорится, что слабостью Байдена является его ментальное состояние, из-за которого публичные выступления главы Соединенных Штатов нередко терпят фиаско.Автор статьи, ссылаясь на мнение профессионального оратора Рика Позняка, отмечает, что американский лидер "слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто произносит чепуху".Избиратели, резюмирует Касс, настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями Байдена, что не хотят его участия в борьбе за высший государственный пост в 2024 году.Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. До этого американский президент сообщал, что намерен участвовать в избирательной кампании и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818716170.html

сша

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в мире, сша, джо байден