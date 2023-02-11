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Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения - РИА Новости, 11.02.2023
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Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения
Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения - РИА Новости, 11.02.2023
Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения
Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:42
2023-02-11T14:42
сильное землетрясение в турции и сирии
башар асад
сирия
турция
россия
в мире
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ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html
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сильное землетрясение в турции и сирии, башар асад, сирия, турция, россия, в мире
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Башар Асад, Сирия, Турция, Россия, В мире
14:42 11.02.2023
 
Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения

Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения.
"Мы благодарим правительство России за помощь сирийскому народу в этом тяжелом испытании", - заявил глава государства во время поездки в пострадавшие от землетрясения кварталы города Латакия.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
Российские военные возле разрушенного жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Сильное землетрясение в Турции и СирииБашар АсадСирияТурцияРоссияВ мире
 
 
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