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Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов - РИА Новости, 11.02.2023
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Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов
Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов - РИА Новости, 11.02.2023
Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов
Планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:38
2023-02-11T03:18
россия
сша
азия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как отметил глава дипмиссии, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. "Да, нам трудно. Да, мы живем в условиях экономических санкций. Даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира. Изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил Антонов. По его словам, несмотря на это, Москва не отказывается от своих целей, ведущая из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Такой порядок, указал посол РФ, должен обеспечивать условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам, исходя из принципа неделимой безопасности. "Наше посольство – это небольшая частичка российского общества. Вместе с родной страной мы преодолеваем тяготы и невзгоды, радуемся победам. Здесь, далеко от Отечества, каждый сотрудник дипломатической службы делает максимум возможного для того, чтобы укрепить авторитет и престиж России", - резюмировал российский дипломат.
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россия, сша, азия, анатолий антонов
Россия, США, Азия, Анатолий Антонов
02:38 11.02.2023 (обновлено: 03:18 11.02.2023)
 
Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов

Посол Антонов заявил о срыве планов западных стран нанести поражение России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", - сказал Антонов на торжественном собрании в посольстве РФ по случаю Дня дипломатического работника.
Как отметил глава дипмиссии, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.
"Да, нам трудно. Да, мы живем в условиях экономических санкций. Даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира. Изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил Антонов.
По его словам, несмотря на это, Москва не отказывается от своих целей, ведущая из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Такой порядок, указал посол РФ, должен обеспечивать условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам, исходя из принципа неделимой безопасности.
"Наше посольство – это небольшая частичка российского общества. Вместе с родной страной мы преодолеваем тяготы и невзгоды, радуемся победам. Здесь, далеко от Отечества, каждый сотрудник дипломатической службы делает максимум возможного для того, чтобы укрепить авторитет и престиж России", - резюмировал российский дипломат.
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