https://ria.ru/20230211/antonov-1851348561.html

Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов

Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов - РИА Новости, 11.02.2023

Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов

Планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:38

2023-02-11T02:38

2023-02-11T03:18

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как отметил глава дипмиссии, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. "Да, нам трудно. Да, мы живем в условиях экономических санкций. Даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира. Изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил Антонов. По его словам, несмотря на это, Москва не отказывается от своих целей, ведущая из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Такой порядок, указал посол РФ, должен обеспечивать условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам, исходя из принципа неделимой безопасности. "Наше посольство – это небольшая частичка российского общества. Вместе с родной страной мы преодолеваем тяготы и невзгоды, радуемся победам. Здесь, далеко от Отечества, каждый сотрудник дипломатической службы делает максимум возможного для того, чтобы укрепить авторитет и престиж России", - резюмировал российский дипломат.

https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html

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россия, сша, азия, анатолий антонов