https://ria.ru/20230211/aleppo-1851361903.html

Житель Алеппо рассказал о повреждениях башни цитадели при землетрясении

Житель Алеппо рассказал о повреждениях башни цитадели при землетрясении - РИА Новости, 11.02.2023

Житель Алеппо рассказал о повреждениях башни цитадели при землетрясении

Предмостная башня цитадели Алеппо - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - получила незначительные повреждения при землетрясении в Сирии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:47

2023-02-11T08:47

2023-02-11T10:18

в мире

алеппо

сирия

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юнеско

сильное землетрясение в турции и сирии

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АЛЕППО (Сирия), 11 фев – РИА Новости. Предмостная башня цитадели Алеппо - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - получила незначительные повреждения при землетрясении в Сирии, сообщил РИА Новости житель города. "Мы сейчас находимся у ворот цитадели. Как мы видим, здесь упало несколько камней", - сказал местный житель, находясь у предмостной башни цитадели. Башня была воздвигнута на внешней стороне 30-метрового оборонительного рва. Судя по сохранившейся надписи, ее построили в 16 веке, скорее всего, на месте ранее располагавшихся здесь ворот. За ней начинается восьмиарочный мост, ведущий вверх на холм. Ранее пресс-атташе ЮНЕСКО Тома Маллар заявил РИА Новости, что организация привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции в результате землетрясения. Историческая крепость Газиантепа, крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции, а также цитадель Алеппо в Сирии пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в понедельник утром. Крепость Диярбакыр, сады Хевсель и цитадель Алеппо являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО. Цитадель в Алеппо была освобождена от боевиков в 2013 году. Попасть туда, пока в городе велись боевые действия, можно было только по тайному тоннелю из южной части старого города. Центральный вход и вся северная и западная часть исторического центра находились под контролем террористов. Боевики регулярно копали тоннели, пытаясь заново захватить цитадель. В ходе боев за город они осуществили подрыв одной из стен крепости, заложив мощный заряд взрывчатки, но выбить правительственные войска так и смогли. Кроме того, исторический комплекс был поврежден в результате постоянных ракетных и минометных обстрелов со стороны радикалов. После полного освобождения Алеппо от террористов в конце 2016 года цитадель Алеппо стала вновь доступна для посещения.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851122423.html

https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851330790.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алеппо, сирия, турция, юнеско, сильное землетрясение в турции и сирии