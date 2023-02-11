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Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР - РИА Новости, 11.02.2023
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Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР - РИА Новости, 11.02.2023
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР
В ДНР намерены распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:58
2023-02-11T20:58
экономика
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ДНР намерены распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Пушилин посетил местное предприятие "Гринхаус фарминг", где осмотрел рабочие залы предприятия и теплицу закрытого типа, в которой выращиваются томаты. Как сообщил директор предприятия Роман Крылов, в этом году планируется собрать не менее 150 тонн продукции, однако есть ряд проблем - с водоснабжением, трудовыми ресурсами и высокой для предприятия ценой на газ. "Врио главы ДНР поручил рассмотреть вопрос оказания государственной поддержки предприятию, в том числе пересмотреть цену на газ", - говорится в сообщении на сайте главы ДНР. В своем Telegram-канале Пушилин написал, что в рамках визита на предприятия обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей в целом. В перспективе, считает Пушилин, можно будет думать и о выходе на экспорт. ООО "Гринхаус фарминг" – одно из крупных предприятий в ДНР, занимающихся выращиванием овощей закрытого грунта. Валовой сбор томатов в 2022 году составил около 70 тонн.
https://ria.ru/20230211/donbass-1851387036.html
https://ria.ru/20230209/ugol-1850786655.html
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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин
Экономика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
20:58 11.02.2023
 
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР

Власти ДНР хотят распространить общероссийские меры поддержки на аграриев региона

© РИА Новости / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в ДНР
Уборка урожая пшеницы в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
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Уборка урожая пшеницы в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ДНР намерены распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин посетил местное предприятие "Гринхаус фарминг", где осмотрел рабочие залы предприятия и теплицу закрытого типа, в которой выращиваются томаты. Как сообщил директор предприятия Роман Крылов, в этом году планируется собрать не менее 150 тонн продукции, однако есть ряд проблем - с водоснабжением, трудовыми ресурсами и высокой для предприятия ценой на газ.
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"Врио главы ДНР поручил рассмотреть вопрос оказания государственной поддержки предприятию, в том числе пересмотреть цену на газ", - говорится в сообщении на сайте главы ДНР.
В своем Telegram-канале Пушилин написал, что в рамках визита на предприятия обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей в целом.
"В Республике нужно расширять тепличные хозяйства, сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас – потенциал для этого есть", - отметил он.
В перспективе, считает Пушилин, можно будет думать и о выходе на экспорт.
ООО "Гринхаус фарминг" – одно из крупных предприятий в ДНР, занимающихся выращиванием овощей закрытого грунта. Валовой сбор томатов в 2022 году составил около 70 тонн.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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