https://ria.ru/20230211/agrarii-1851452992.html
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР - РИА Новости, 11.02.2023
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР
В ДНР намерены распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:58
2023-02-11T20:58
2023-02-11T20:58
экономика
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ДНР намерены распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Пушилин посетил местное предприятие "Гринхаус фарминг", где осмотрел рабочие залы предприятия и теплицу закрытого типа, в которой выращиваются томаты. Как сообщил директор предприятия Роман Крылов, в этом году планируется собрать не менее 150 тонн продукции, однако есть ряд проблем - с водоснабжением, трудовыми ресурсами и высокой для предприятия ценой на газ. "Врио главы ДНР поручил рассмотреть вопрос оказания государственной поддержки предприятию, в том числе пересмотреть цену на газ", - говорится в сообщении на сайте главы ДНР. В своем Telegram-канале Пушилин написал, что в рамках визита на предприятия обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей в целом. В перспективе, считает Пушилин, можно будет думать и о выходе на экспорт. ООО "Гринхаус фарминг" – одно из крупных предприятий в ДНР, занимающихся выращиванием овощей закрытого грунта. Валовой сбор томатов в 2022 году составил около 70 тонн.
https://ria.ru/20230211/donbass-1851387036.html
https://ria.ru/20230209/ugol-1850786655.html
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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин
Экономика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Общероссийские меры поддержки распространят на аграриев ДНР
Власти ДНР хотят распространить общероссийские меры поддержки на аграриев региона
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
В ДНР намерены распространить на аграриев региона общероссийские меры поддержки
, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин посетил местное предприятие "Гринхаус фарминг", где осмотрел рабочие залы предприятия и теплицу закрытого типа, в которой выращиваются томаты. Как сообщил директор предприятия Роман Крылов, в этом году планируется собрать не менее 150 тонн продукции, однако есть ряд проблем - с водоснабжением, трудовыми ресурсами и высокой для предприятия ценой на газ.
"Врио главы ДНР поручил рассмотреть вопрос оказания государственной поддержки предприятию, в том числе пересмотреть цену на газ", - говорится в сообщении на сайте главы ДНР.
В своем Telegram-канале Пушилин написал, что в рамках визита на предприятия обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей в целом.
"В Республике нужно расширять тепличные хозяйства, сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас – потенциал для этого есть", - отметил он.
В перспективе, считает Пушилин, можно будет думать и о выходе на экспорт.
ООО "Гринхаус фарминг" – одно из крупных предприятий в ДНР, занимающихся выращиванием овощей закрытого грунта. Валовой сбор томатов в 2022 году составил около 70 тонн.