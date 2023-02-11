https://ria.ru/20230211/aes-1851341229.html

На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС - РИА Новости, 11.02.2023

На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили, заявило МАГАТЭ. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:05

2023-02-11T00:05

2023-02-11T09:18

украина

хмельницкий (город)

львовская область

хмельницкая аэс

магатэ

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили, заявило МАГАТЭ.Миссия МАГАТЭ на АЭС при этом подтвердила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в некоторых регионах Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230211/kiev-1851341814.html

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украина

хмельницкий (город)

львовская область

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украина, хмельницкий (город), львовская область, хмельницкая аэс, магатэ, вооруженные силы рф