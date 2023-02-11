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На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС - РИА Новости, 11.02.2023
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На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС
На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС - РИА Новости, 11.02.2023
На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС
Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили, заявило МАГАТЭ. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T00:05
2023-02-11T09:18
украина
хмельницкий (город)
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хмельницкая аэс
магатэ
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили, заявило МАГАТЭ.Миссия МАГАТЭ на АЭС при этом подтвердила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в некоторых регионах Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.
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украина
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украина, хмельницкий (город), львовская область, хмельницкая аэс, магатэ, вооруженные силы рф
Украина, Хмельницкий (город), Львовская область, Хмельницкая АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы РФ
00:05 11.02.2023 (обновлено: 09:18 11.02.2023)
 
На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

МАГАТЭ заявило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине

© Фото : Хмельницька АЕС/FacebookХмельницкая АЭС, Украина
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Хмельницька АЕС/Facebook
Хмельницкая АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили, заявило МАГАТЭ.

"Нестабильность в электросети из-за обстрела также привела к тому, что была остановлена работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС", — говорится в заявлении на сайте агентства.

Миссия МАГАТЭ на АЭС при этом подтвердила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом.
В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в некоторых регионах Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.
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