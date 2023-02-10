https://ria.ru/20230210/zhkkh-1851011836.html
Россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ, показало исследование
Россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ, показало исследование - РИА Новости, 10.02.2023
Россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ, показало исследование
Россияне к концу прошлого года смогли улучшить платежную дисциплину при оплате услуг ЖКХ: собираемость платежей во втором полугодии увеличилась сразу на 12% по... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:48
2023-02-10T07:48
2023-02-10T07:48
жкх
общество
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне к концу прошлого года смогли улучшить платежную дисциплину при оплате услуг ЖКХ: собираемость платежей во втором полугодии увеличилась сразу на 12% по сравнению с первой половиной года, показало исследование сервиса Qiwi, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Уровень оплат в втором полугодии высокий и не снизился относительно периодов до повышения стоимости услуг. По данным Qiwi, в первом полугодии 2022 года уровень оплат составлял 87%, а во втором полугодии вырос до 99%", - выяснили аналитики. "Вопреки сложному финансовому периоду, возросшим тарифам в июле и декабре 2022 года, россияне не нарастили задолженности за ЖКУ, снижение задолженности в полугодиях стабильно сохраняется на уровне 2%", - добавили в компании. Несмотря на то что тарифы на ЖКУ повышались дважды в 2022 году, показатель собираемости продолжает стабильно расти, отмечает коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков. По его словам, стабильно растет и доля транзакций через карты "Мир": россияне все чаще выбирают отечественную платежную систему для оплаты коммунальных услуг. С начала 2022 года показатель вырос практически вдвое. В преддверии новогодних праздников россияне особенно активно рассчитывались за ЖКУ. По мнению аналитиков, это свидетельствует о желании закрыть накопленную задолженность прошлых периодов.
https://ria.ru/20230116/zhkkh-1845070716.html
https://ria.ru/20230102/zhku-1842779933.html
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жкх, общество, россия
Россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ, показало исследование
Qiwi: россияне к концу 2022 года стали допускать меньше просрочек по ЖКХ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне к концу прошлого года смогли улучшить платежную дисциплину при оплате услуг ЖКХ: собираемость платежей во втором полугодии увеличилась сразу на 12% по сравнению с первой половиной года, показало исследование сервиса Qiwi, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Уровень оплат в втором полугодии высокий и не снизился относительно периодов до повышения стоимости услуг. По данным Qiwi, в первом полугодии 2022 года уровень оплат составлял 87%, а во втором полугодии вырос до 99%", - выяснили аналитики.
"Вопреки сложному финансовому периоду, возросшим тарифам в июле и декабре 2022 года, россияне не нарастили задолженности за ЖКУ, снижение задолженности в полугодиях стабильно сохраняется на уровне 2%", - добавили в компании.
Несмотря на то что тарифы на ЖКУ повышались дважды в 2022 году, показатель собираемости продолжает стабильно расти, отмечает коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков. По его словам, стабильно растет и доля транзакций через карты "Мир": россияне все чаще выбирают отечественную платежную систему для оплаты коммунальных услуг. С начала 2022 года показатель вырос практически вдвое.
В преддверии новогодних праздников россияне особенно активно рассчитывались за ЖКУ. По мнению аналитиков, это свидетельствует о желании закрыть накопленную задолженность прошлых периодов.