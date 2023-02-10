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Власти обеспечат жильем людей после обрушения дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023
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Власти обеспечат жильем людей после обрушения дома в Новосибирске
Власти обеспечат жильем людей после обрушения дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023
Власти обеспечат жильем людей после обрушения дома в Новосибирске
Власти оперативно обеспечат жильем пострадавших после частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:27
2023-02-10T14:27
происшествия
жилье
новосибирская область
андрей травников
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Власти оперативно обеспечат жильем пострадавших после частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Отмечается, что люди смогут получить новую квартиру или равноценную выплату. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли. Дом будет расселен. "Во внеочередном порядке этот дом будет внесен в региональную программу расселения из аварийного жилья. В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет на выбор - или получить за счет средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий", - сказал глава региона в ходе посещения консультационного центра помощи пострадавшим. Травников отметил, что уже в течение следующей недели для этого будут подготовлены все необходимые документы. Средства для решения этой задачи регион выделит Новосибирску из резервного фонда областного правительства. Глава региона также сообщил, что кроме того предстоит сделать выводы из чрезвычайного происшествия и обратить внимание на деятельность мошенников, которые под видом работников газовых служб проникают в квартиры, оказывают непонятные услуги и взимают плату. "Эта деятельность крайне опасна - это очевидно, и ее нам вместе с правоохранительными органами необходимо немедленно пресечь", - сказал он.
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происшествия, жилье, новосибирская область, андрей травников, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Жилье, Новосибирская область, Андрей Травников, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
14:27 10.02.2023
 

Власти обеспечат жильем людей после обрушения дома в Новосибирске

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Власти оперативно обеспечат жильем пострадавших после частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Отмечается, что люди смогут получить новую квартиру или равноценную выплату.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли. Дом будет расселен.
"Во внеочередном порядке этот дом будет внесен в региональную программу расселения из аварийного жилья. В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет на выбор - или получить за счет средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий", - сказал глава региона в ходе посещения консультационного центра помощи пострадавшим.
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Травников отметил, что уже в течение следующей недели для этого будут подготовлены все необходимые документы. Средства для решения этой задачи регион выделит Новосибирску из резервного фонда областного правительства.
Глава региона также сообщил, что кроме того предстоит сделать выводы из чрезвычайного происшествия и обратить внимание на деятельность мошенников, которые под видом работников газовых служб проникают в квартиры, оказывают непонятные услуги и взимают плату.
"Эта деятельность крайне опасна - это очевидно, и ее нам вместе с правоохранительными органами необходимо немедленно пресечь", - сказал он.
Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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ПроисшествияЖильеНовосибирская областьАндрей ТравниковНовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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