https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851328249.html

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч человек

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч человек - РИА Новости, 10.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20213, раненых - до 80 052, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T21:48

2023-02-10T21:48

2023-02-10T22:21

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

хатай (провинция)

сирия

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20213, раненых - до 80 052, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Землетрясения 6 февраля на данный момент являются второй по числу жертв крупнейшей катастрофой в современной истории Турции после землетрясения в 1939 году в Эрзинджане. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

турция

хатай (провинция)

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, хатай (провинция), сирия