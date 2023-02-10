https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851124810.html

В России не будут объявлять траур из-за землетрясения в Турции

В России не будут объявлять траур из-за землетрясения в Турции - РИА Новости, 10.02.2023

В России не будут объявлять траур из-за землетрясения в Турции

Россия не будет объявлять траур по жертвам землетрясения в Турции, такой практики нет, но продолжит оказывать ей помощь в ликвидации последствий трагедии,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:25

2023-02-10T13:25

2023-02-10T13:25

политика

россия

турция

дмитрий песков

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не будет объявлять траур по жертвам землетрясения в Турции, такой практики нет, но продолжит оказывать ей помощь в ликвидации последствий трагедии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такой практики нет. Вы знаете, что президент России выразил соболезнования народу Турции в лице президента (Тайипа) Эрдогана, вы знаете, как Россия активно принимает участие в ликвидации последствий этого разрушительного землетрясения, в поисковых работах, опять же. Эта работа будет продолжена", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли Россия объявлять траур по жертвам землетрясения в Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.

россия

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, турция, дмитрий песков, сильное землетрясение в турции и сирии