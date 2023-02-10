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ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения - РИА Новости, 10.02.2023
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ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения
ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения - РИА Новости, 10.02.2023
ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения
Военно-транспортная авиация ВКС России доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для жителей страны, пострадавших от землетрясения, сообщили в пятницу РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:41
2023-02-10T12:41
в мире
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Военно-транспортная авиация ВКС России доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для жителей страны, пострадавших от землетрясения, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолёт военно-транспортной авиацией ВКС России с российской гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения жителей страны. Самолет Ил-76 ВТА доставил на аэродром Хмеймим более 20 тонн гуманитарной помощи", - рассказали в российском военном ведомстве. Транспортник доставил теплые одеяла и более 4,5 тонн продуктов питания: консервы, муку, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай, кофе, супы быстрого приготовления. При содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помощь оперативно доставят нуждающимся.
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60
в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:41 10.02.2023
 
ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения

ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Военно-транспортная авиация ВКС России доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для жителей страны, пострадавших от землетрясения, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолёт военно-транспортной авиацией ВКС России с российской гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения жителей страны. Самолет Ил-76 ВТА доставил на аэродром Хмеймим более 20 тонн гуманитарной помощи", - рассказали в российском военном ведомстве.
Транспортник доставил теплые одеяла и более 4,5 тонн продуктов питания: консервы, муку, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай, кофе, супы быстрого приготовления. При содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помощь оперативно доставят нуждающимся.
 
В миреРоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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