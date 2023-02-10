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ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения

ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения - РИА Новости, 10.02.2023

ВКС доставили в Сирию более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от землетрясения

Военно-транспортная авиация ВКС России доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для жителей страны, пострадавших от землетрясения, сообщили в пятницу РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:41

2023-02-10T12:41

2023-02-10T12:41

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воздушно-космические силы россии

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Военно-транспортная авиация ВКС России доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для жителей страны, пострадавших от землетрясения, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолёт военно-транспортной авиацией ВКС России с российской гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения жителей страны. Самолет Ил-76 ВТА доставил на аэродром Хмеймим более 20 тонн гуманитарной помощи", - рассказали в российском военном ведомстве. Транспортник доставил теплые одеяла и более 4,5 тонн продуктов питания: консервы, муку, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай, кофе, супы быстрого приготовления. При содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помощь оперативно доставят нуждающимся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, сильное землетрясение в турции и сирии