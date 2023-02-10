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Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце - РИА Новости, 10.02.2023
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Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце
Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце - РИА Новости, 10.02.2023
Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии Олафа РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:29
2023-02-10T14:26
в мире
украина
германия
киев
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии Олафа Шольца ради поставок оружия."Мне приходится заставлять его помогать Украине", — заявил политик в опубликованном накануне интервью Der Spiegel.Пользователи портала посчитали высказывание Зеленского наглостью и потребовали немедленно прекратить любую поддержку Киева."Бессовестный! Мы приняли сотни тысяч в украинцев в страну, вложили миллиарды евро, предоставили тренировки и другую поддержку, а он становится все более наглым! С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку!" — призвал Wolf P."Что он возомнил о себе? Он постепенно пересекает черту! Мне он уже действительно больше не нравится. Уже давно мне он кажется подозрительным!" — отметил Frauke W."Бездонная яма Зеленского. Он невыносим. Сейчас он несет ответственность за массовую гибель своих солдат. Только мирные переговоры помогут, но ему не хватает дипломатических способностей", — посетовал Helmut V."Обычно в таких случаях в Министерство иностранных дел теперь должны вызвать посла Украины и четко предупредить его. Я требую немедленного прекращения любой военной и финансовой помощи. Ради блага немецкого народа", — резюмировал Didy H.Несколькими днями ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что анонсированную поставку 14 танков Leopard 2 Украине проведут до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 боевых машин Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года. В целом Берлин планирует поставить Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 типа A6.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20230210/aktivy-1851006088.html
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в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
09:29 10.02.2023 (обновлено: 14:26 10.02.2023)
 
Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце

Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за слова о давлении на Шольца

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии Олафа Шольца ради поставок оружия.
"Мне приходится заставлять его помогать Украине", — заявил политик в опубликованном накануне интервью Der Spiegel.
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Пользователи портала посчитали высказывание Зеленского наглостью и потребовали немедленно прекратить любую поддержку Киева.

"Тогда мы должны заставить Шольца прекратить помогать этому парню! Какая дерзость!" — возмутился комментатор с ником Reiner P.

"Бессовестный! Мы приняли сотни тысяч в украинцев в страну, вложили миллиарды евро, предоставили тренировки и другую поддержку, а он становится все более наглым! С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку!" — призвал Wolf P.
"Что он возомнил о себе? Он постепенно пересекает черту! Мне он уже действительно больше не нравится. Уже давно мне он кажется подозрительным!" — отметил Frauke W.
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"Бездонная яма Зеленского. Он невыносим. Сейчас он несет ответственность за массовую гибель своих солдат. Только мирные переговоры помогут, но ему не хватает дипломатических способностей", — посетовал Helmut V.
"Обычно в таких случаях в Министерство иностранных дел теперь должны вызвать посла Украины и четко предупредить его. Я требую немедленного прекращения любой военной и финансовой помощи. Ради блага немецкого народа", — резюмировал Didy H.
Несколькими днями ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что анонсированную поставку 14 танков Leopard 2 Украине проведут до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 боевых машин Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года.
В целом Берлин планирует поставить Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 типа A6.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
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