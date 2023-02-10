https://ria.ru/20230210/zelenskiy-1851024143.html

Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце

Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце - РИА Новости, 10.02.2023

Немцев шокировало признание Зеленского о Шольце

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии Олафа РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:29

2023-02-10T09:29

2023-02-10T14:26

в мире

украина

германия

киев

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии Олафа Шольца ради поставок оружия."Мне приходится заставлять его помогать Украине", — заявил политик в опубликованном накануне интервью Der Spiegel.Пользователи портала посчитали высказывание Зеленского наглостью и потребовали немедленно прекратить любую поддержку Киева."Бессовестный! Мы приняли сотни тысяч в украинцев в страну, вложили миллиарды евро, предоставили тренировки и другую поддержку, а он становится все более наглым! С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку!" — призвал Wolf P."Что он возомнил о себе? Он постепенно пересекает черту! Мне он уже действительно больше не нравится. Уже давно мне он кажется подозрительным!" — отметил Frauke W."Бездонная яма Зеленского. Он невыносим. Сейчас он несет ответственность за массовую гибель своих солдат. Только мирные переговоры помогут, но ему не хватает дипломатических способностей", — посетовал Helmut V."Обычно в таких случаях в Министерство иностранных дел теперь должны вызвать посла Украины и четко предупредить его. Я требую немедленного прекращения любой военной и финансовой помощи. Ради блага немецкого народа", — резюмировал Didy H.Несколькими днями ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что анонсированную поставку 14 танков Leopard 2 Украине проведут до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 боевых машин Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года. В целом Берлин планирует поставить Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 типа A6.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20230210/aktivy-1851006088.html

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html

https://ria.ru/20230210/makron-1851004302.html

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в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, олаф шольц