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Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году
Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году
Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:51
2023-02-10T02:51
2023-02-10T02:51
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ученых института, толщина льда на водоемах в европейской части России составляет от 7 до 75 сантиметров. "При этом сохраняются высокие риски провалов людей и техники под лед", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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общество, россия, внии гочс
Общество, Россия, ВНИИ ГОЧС
Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году
ВНИИ ГОЧС: слишком толстый лед на водоемах Якутии грозит ухудшением паводковой обстановки