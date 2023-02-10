https://ria.ru/20230210/yakutiya-1850998528.html

Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году

Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023

Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году

Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T02:51

2023-02-10T02:51

2023-02-10T02:51

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россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ученых института, толщина льда на водоемах в европейской части России составляет от 7 до 75 сантиметров. "При этом сохраняются высокие риски провалов людей и техники под лед", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230208/laviny-1850443412.html

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