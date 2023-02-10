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Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
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Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году
Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году
Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает... РИА Новости, 10.02.2023
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общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ученых института, толщина льда на водоемах в европейской части России составляет от 7 до 75 сантиметров. "При этом сохраняются высокие риски провалов людей и техники под лед", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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общество, россия, внии гочс
Общество, Россия, ВНИИ ГОЧС
02:51 10.02.2023
 
Якутии предрекли ухудшение паводковой обстановки в 2023 году

ВНИИ ГОЧС: слишком толстый лед на водоемах Якутии грозит ухудшением паводковой обстановки

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкРайон Якутска
Район Якутска - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Образовавшийся на водоемах Якутии слишком толстый лед может осложнить паводковую обстановку во время весеннего половодья в 2023 году, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Максимальная толщина льда, около 140 сантиметров, зарегистрирована на водоемах Республики Саха (Якутия). Это выше показателей прошлого года на 10-55 сантиметров и может привести к осложнению паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
По данным ученых института, толщина льда на водоемах в европейской части России составляет от 7 до 75 сантиметров. "При этом сохраняются высокие риски провалов людей и техники под лед", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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