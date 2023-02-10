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Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851092217.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:17
2023-02-10T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
днепропетровская область
винница
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - пишет "Суспильне" (Общественное). Также издание сообщило о взрывах в Хмельницком и Виннице. Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в том числе в Днепропетровской области. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в ряде регионов страны повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры.
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в мире, хмельницкий (город), днепропетровская область, винница, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Днепропетровская область, Винница, Украина
12:17 10.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях

Издание "Суспильне" сообщило о взрывах в четырех регионах Украины

© iStock.com / LastovetskiyВинница, Украина
Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / Lastovetskiy
Винница, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - пишет "Суспильне" (Общественное). Также издание сообщило о взрывах в Хмельницком и Виннице.
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в том числе в Днепропетровской области.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в ряде регионов страны повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)Днепропетровская областьВинницаУкраина
 
 
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