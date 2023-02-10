https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851092217.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:17

2023-02-10T12:17

2023-02-10T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

днепропетровская область

винница

украина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - пишет "Суспильне" (Общественное). Также издание сообщило о взрывах в Хмельницком и Виннице. Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в том числе в Днепропетровской области. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в ряде регионов страны повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкий (город)

днепропетровская область

винница

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хмельницкий (город), днепропетровская область, винница, украина