https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851092217.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:17
2023-02-10T12:17
2023-02-10T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
днепропетровская область
винница
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - пишет "Суспильне" (Общественное). Также издание сообщило о взрывах в Хмельницком и Виннице. Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в том числе в Днепропетровской области. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в ряде регионов страны повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкий (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкий (город), днепропетровская область, винница, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Днепропетровская область, Винница, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях
Издание "Суспильне" сообщило о взрывах в четырех регионах Украины