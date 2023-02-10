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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
В Кировоградской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал 5.ua. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:06
2023-02-10T11:06
2023-02-10T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Кировоградской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал 5.ua. "Сообщают о взрывах в Кировоградской области. Предварительно – работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Кировоградской области