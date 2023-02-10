https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851057950.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

В Кировоградской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал 5.ua. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:06

2023-02-10T11:06

2023-02-10T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Кировоградской области Украины слышны взрывы, сообщил украинский телеканал 5.ua. "Сообщают о взрывах в Кировоградской области. Предварительно – работает ПВО", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

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кировоградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область