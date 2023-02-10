Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851053406.html
СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины
СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины
В Кривом Роге, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:54
2023-02-10T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Кривом Роге, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", — говорится в публикации.По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны.Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале ранее заявил, что критическая инфрастуктура Кривого Рога, в том числе больницы, канализация, вышки мобильной связи, объекты водо- и теплоснабжения, переводится на генераторы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9daa46014479ede5f5272ffb59b6e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
10:54 10.02.2023 (обновлено: 11:16 10.02.2023)
 
СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины

"Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Кривом Роге, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", — говорится в публикации.

По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале ранее заявил, что критическая инфрастуктура Кривого Рога, в том числе больницы, канализация, вышки мобильной связи, объекты водо- и теплоснабжения, переводится на генераторы.
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала