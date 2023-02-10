10:54 10.02.2023 (обновлено: 11:16 10.02.2023)
СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины
"Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях
© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Кривом Роге, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", — говорится в публикации.
По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны.
По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале ранее заявил, что критическая инфрастуктура Кривого Рога, в том числе больницы, канализация, вышки мобильной связи, объекты водо- и теплоснабжения, переводится на генераторы.
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.