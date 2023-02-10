https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851053406.html

СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины

СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ сообщили о взрывах в регионах Украины

В Кривом Роге, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:54

2023-02-10T10:54

2023-02-10T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Кривом Роге, Одесской, Полтавской и Кировоградской областях слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", — говорится в публикации.По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны.Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале ранее заявил, что критическая инфрастуктура Кривого Рога, в том числе больницы, канализация, вышки мобильной связи, объекты водо- и теплоснабжения, переводится на генераторы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кривой рог, украина