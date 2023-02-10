https://ria.ru/20230210/vystrely-1851141638.html
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе - РИА Новости, 10.02.2023
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:10
2023-02-10T14:10
2023-02-10T14:28
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских позиций. "В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
14:10 10.02.2023 (обновлено: 14:28 10.02.2023)
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе
Курский губернатор Старовойт сообщил, что российские военные ведут огонь по ВСУ у границы