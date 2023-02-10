Рейтинг@Mail.ru
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/vystrely-1851141638.html
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе - РИА Новости, 10.02.2023
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:10
2023-02-10T14:28
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_7a137e708fad3e47ee6420aaf43d3541.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских позиций. "В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_5543caef4afa7c248ae775a5d2c271fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
14:10 10.02.2023 (обновлено: 14:28 10.02.2023)
 
Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что российские военные ведут огонь по ВСУ у границы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских позиций.
"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 12:13
ISW: российская армия перехватила инициативу на Украине
 
Глушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала