https://ria.ru/20230210/vystrely-1851141638.html

Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе

Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе - РИА Новости, 10.02.2023

Курский губернатор призвал не реагировать на выстрелы в Глушковском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:10

2023-02-10T14:10

2023-02-10T14:28

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал не реагировать на выстрелы, которые слышны в Глушковском районе, объяснив, что это идет подавление украинских позиций. "В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html

глушковский район

курская область

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Варвара Скокшина

глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, безопасность