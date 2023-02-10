https://ria.ru/20230210/vystavka-1851268228.html

Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате

Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате - РИА Новости, 10.02.2023

Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате

Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:17

2023-02-10T19:17

2023-02-10T19:17

культура

новости культуры

елена гагарина

николай ii

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция посвящена дарам, которые были преподнесены императору Николаю II по случаю церемонии восшествия на престол. Реставрацией работ занимались сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря и ГМИИ имени Пушкина. На выставке представлены экспозиции: двухъярусный шкаф нон, две курильницы и два свитка художника Чан Сынопа 1890-х годов. "Сегодня мы представляем дары в том виде, в котором они были преподнесены в 1896 году. Это интересная связь России и Кореи", – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии. Он подчеркнул, что эта выставка – наглядное подтверждение общей истории России и Кореи. Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила, что эта выставка – своеобразная благодарность реставраторам, которые вернули к жизни те вещи, находившиеся в тяжелом состоянии. "Благодаря замечательным рукам реставраторов… сейчас (экспозиция, – Прим. ред.) перед вами", – подчеркнула Гагарина. По ее словам, корейский шкаф, который представлен на выставке, потребовал серьезной и долгой работы в течение двух лет, деньги на его реставрацию музей получил от Кореи.

https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, елена гагарина, николай ii