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Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате - РИА Новости, 10.02.2023
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Культура
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Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате - РИА Новости, 10.02.2023
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате
Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:17
2023-02-10T19:17
культура
новости культуры
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция посвящена дарам, которые были преподнесены императору Николаю II по случаю церемонии восшествия на престол. Реставрацией работ занимались сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря и ГМИИ имени Пушкина. На выставке представлены экспозиции: двухъярусный шкаф нон, две курильницы и два свитка художника Чан Сынопа 1890-х годов. "Сегодня мы представляем дары в том виде, в котором они были преподнесены в 1896 году. Это интересная связь России и Кореи", – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии. Он подчеркнул, что эта выставка – наглядное подтверждение общей истории России и Кореи. Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила, что эта выставка – своеобразная благодарность реставраторам, которые вернули к жизни те вещи, находившиеся в тяжелом состоянии. "Благодаря замечательным рукам реставраторов… сейчас (экспозиция, – Прим. ред.) перед вами", – подчеркнула Гагарина. По ее словам, корейский шкаф, который представлен на выставке, потребовал серьезной и долгой работы в течение двух лет, деньги на его реставрацию музей получил от Кореи.
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Елена Громова
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новости культуры, елена гагарина, николай ii
Культура, Новости культуры, Елена Гагарина, Николай II
19:17 10.02.2023
 
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате

Выставка произведений корейских мастеров конца XIX века открылась в Оружейной палате

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетительница возле шкафа двухъярусного нон (Корея, до 1896 г.) на выставке "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
Посетительница возле шкафа двухъярусного нон (Корея, до 1896 г.) на выставке Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция посвящена дарам, которые были преподнесены императору Николаю II по случаю церемонии восшествия на престол. Реставрацией работ занимались сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря и ГМИИ имени Пушкина.
На выставке представлены экспозиции: двухъярусный шкаф нон, две курильницы и два свитка художника Чан Сынопа 1890-х годов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВертикальный свиток художника Чан Сынопа (Овод) "Лао-цзы выезжает с пограничной заставы" (Корея, до 1896 г.)
Вертикальный свиток художника Чан Сынопа (Овод) Лао-цзы выезжает с пограничной заставы (Корея, до 1896 г.) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вертикальный свиток художника Чан Сынопа (Овод) "Лао-цзы выезжает с пограничной заставы" (Корея, до 1896 г.)
"Сегодня мы представляем дары в том виде, в котором они были преподнесены в 1896 году. Это интересная связь России и Кореи", – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии.
Он подчеркнул, что эта выставка – наглядное подтверждение общей истории России и Кореи.
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила, что эта выставка – своеобразная благодарность реставраторам, которые вернули к жизни те вещи, находившиеся в тяжелом состоянии. "Благодаря замечательным рукам реставраторов… сейчас (экспозиция, – Прим. ред.) перед вами", – подчеркнула Гагарина.
По ее словам, корейский шкаф, который представлен на выставке, потребовал серьезной и долгой работы в течение двух лет, деньги на его реставрацию музей получил от Кореи.
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