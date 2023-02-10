https://ria.ru/20230210/vystavka-1851268228.html
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате - РИА Новости, 10.02.2023
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате
Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:17
2023-02-10T19:17
2023-02-10T19:17
культура
новости культуры
елена гагарина
николай ii
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция посвящена дарам, которые были преподнесены императору Николаю II по случаю церемонии восшествия на престол. Реставрацией работ занимались сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря и ГМИИ имени Пушкина. На выставке представлены экспозиции: двухъярусный шкаф нон, две курильницы и два свитка художника Чан Сынопа 1890-х годов. "Сегодня мы представляем дары в том виде, в котором они были преподнесены в 1896 году. Это интересная связь России и Кореи", – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии. Он подчеркнул, что эта выставка – наглядное подтверждение общей истории России и Кореи. Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила, что эта выставка – своеобразная благодарность реставраторам, которые вернули к жизни те вещи, находившиеся в тяжелом состоянии. "Благодаря замечательным рукам реставраторов… сейчас (экспозиция, – Прим. ред.) перед вами", – подчеркнула Гагарина. По ее словам, корейский шкаф, который представлен на выставке, потребовал серьезной и долгой работы в течение двух лет, деньги на его реставрацию музей получил от Кореи.
https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена гагарина, николай ii
Культура, Новости культуры, Елена Гагарина, Николай II
Выставка произведений корейских мастеров открылась в Оружейной палате
Выставка произведений корейских мастеров конца XIX века открылась в Оружейной палате
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Выставка "Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору" открылась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция посвящена дарам, которые были преподнесены императору Николаю II по случаю церемонии восшествия на престол. Реставрацией работ занимались сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря и ГМИИ имени Пушкина.
На выставке представлены экспозиции: двухъярусный шкаф нон, две курильницы и два свитка художника Чан Сынопа 1890-х годов.
"Сегодня мы представляем дары в том виде, в котором они были преподнесены в 1896 году. Это интересная связь России и Кореи", – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии.
Он подчеркнул, что эта выставка – наглядное подтверждение общей истории России и Кореи.
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заявила, что эта выставка – своеобразная благодарность реставраторам, которые вернули к жизни те вещи, находившиеся в тяжелом состоянии. "Благодаря замечательным рукам реставраторов… сейчас (экспозиция, – Прим. ред.) перед вами", – подчеркнула Гагарина.
По ее словам, корейский шкаф, который представлен на выставке, потребовал серьезной и долгой работы в течение двух лет, деньги на его реставрацию музей получил от Кореи.