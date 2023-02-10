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Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vyruchka-1851009999.html
Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине
Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине - РИА Новости, 10.02.2023
Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине
Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%, рассказал РИА РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:19
2023-02-10T07:19
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
сша
евросоюз
патриот
javelin (птрк)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "США и ЕС оказывали военную помощь Украине, поставляя ей вооружение. Для восполнения сократившегося парка военной техники их армии размещали заказы "оборонщикам", а те, в свою очередь, увеличили закупки металлопродукции", - пояснил он. Это, по словам эксперта, позволило компаниям серьезно нарастить выручку. С начала специальной военной операции России страны Запада усилили военно-техническую и экономическую помощь Украине: сначала в виде экипировки и средств индивидуальной защиты (бронежилеты и шлемы), поставок патронов и боеприпасов, затем начали передавать разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы, зенитные ракетные комплексы, гаубицы, в том числе M777, реактивные системы залпового огня HIMARS. На текущий момент ведутся поставки на Украину бронемашин разных типов, танков советского производства и запчастей к ним, анонсированы поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. Начались дискуссии о поставках Украине истребителей F-16. Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала СВО Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов. Ряд западных вооружений, захваченных российскими военными в качестве трофеев, можно увидеть в парке "Патриот" на специальной площадке. На выставке "Армия-2022" демонстрировалось 450 единиц западного вооружения и техники.
https://ria.ru/20230210/benefitsiar-1851003970.html
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технологии, украина, россия, сша, евросоюз, патриот, javelin (птрк), m1 abrams, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, США, Евросоюз, Патриот, Javelin (ПТРК), M1 Abrams, F-16, В мире
07:19 10.02.2023
 
Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине

Хазанов: военная помощь Украине принесла западным металлургам до 20 процентов выручки

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
"США и ЕС оказывали военную помощь Украине, поставляя ей вооружение. Для восполнения сократившегося парка военной техники их армии размещали заказы "оборонщикам", а те, в свою очередь, увеличили закупки металлопродукции", - пояснил он.
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Эксперт раскрыл основных бенефициаров военной помощи Запада Украине
Это, по словам эксперта, позволило компаниям серьезно нарастить выручку.
"Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших к ним оборонных заказов могла вырасти на 10-20%", - заявил эксперт.
С начала специальной военной операции России страны Запада усилили военно-техническую и экономическую помощь Украине: сначала в виде экипировки и средств индивидуальной защиты (бронежилеты и шлемы), поставок патронов и боеприпасов, затем начали передавать разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы, зенитные ракетные комплексы, гаубицы, в том числе M777, реактивные системы залпового огня HIMARS.
На текущий момент ведутся поставки на Украину бронемашин разных типов, танков советского производства и запчастей к ним, анонсированы поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. Начались дискуссии о поставках Украине истребителей F-16.
Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала СВО Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов.
Ряд западных вооружений, захваченных российскими военными в качестве трофеев, можно увидеть в парке "Патриот" на специальной площадке. На выставке "Армия-2022" демонстрировалось 450 единиц западного вооружения и техники.
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