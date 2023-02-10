https://ria.ru/20230210/vyruchka-1851009999.html

Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине

Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине - РИА Новости, 10.02.2023

Эксперт оценил выручку западных компаний от военной помощи Украине

Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%, рассказал РИА РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:19

2023-02-10T07:19

2023-02-10T07:19

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

сша

евросоюз

патриот

javelin (птрк)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "США и ЕС оказывали военную помощь Украине, поставляя ей вооружение. Для восполнения сократившегося парка военной техники их армии размещали заказы "оборонщикам", а те, в свою очередь, увеличили закупки металлопродукции", - пояснил он. Это, по словам эксперта, позволило компаниям серьезно нарастить выручку. С начала специальной военной операции России страны Запада усилили военно-техническую и экономическую помощь Украине: сначала в виде экипировки и средств индивидуальной защиты (бронежилеты и шлемы), поставок патронов и боеприпасов, затем начали передавать разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы, зенитные ракетные комплексы, гаубицы, в том числе M777, реактивные системы залпового огня HIMARS. На текущий момент ведутся поставки на Украину бронемашин разных типов, танков советского производства и запчастей к ним, анонсированы поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. Начались дискуссии о поставках Украине истребителей F-16. Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала СВО Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов. Ряд западных вооружений, захваченных российскими военными в качестве трофеев, можно увидеть в парке "Патриот" на специальной площадке. На выставке "Армия-2022" демонстрировалось 450 единиц западного вооружения и техники.

https://ria.ru/20230210/benefitsiar-1851003970.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

украина

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