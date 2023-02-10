https://ria.ru/20230210/vybory-1851043849.html

Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года

Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года - РИА Новости, 10.02.2023

Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:30

2023-02-10T10:30

2023-02-10T11:14

сша

в мире

джо байден

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года."Я просто не готов сделать это", - сказал Байден в интервью Telemundo, отвечая на вопрос, что мешает ему принять решение о выдвижении кандидатуры. Президент добавил, что у него нет скрытого мотива, который мешал бы ему сделать объявление.Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. "Может быть, знаете, я буду участвовать, и буду разбит, или если я буду участвовать, я выиграю. Я имею в виду, что я не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение", - добавил Байден.Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах 2024 года и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.

https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сша, в мире, джо байден