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Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года
Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года - РИА Новости, 10.02.2023
Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года
Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:30
2023-02-10T10:30
2023-02-10T11:14
сша
в мире
джо байден
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года."Я просто не готов сделать это", - сказал Байден в интервью Telemundo, отвечая на вопрос, что мешает ему принять решение о выдвижении кандидатуры. Президент добавил, что у него нет скрытого мотива, который мешал бы ему сделать объявление.Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. "Может быть, знаете, я буду участвовать, и буду разбит, или если я буду участвовать, я выиграю. Я имею в виду, что я не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение", - добавил Байден.Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах 2024 года и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, в мире, джо байден
10:30 10.02.2023 (обновлено: 11:14 10.02.2023)
Байден пока не готов объявить, пойдет ли на выборы 2024 года
Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил
, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.
"Я просто не готов сделать это", - сказал Байден в интервью Telemundo, отвечая на вопрос, что мешает ему принять решение о выдвижении кандидатуры. Президент добавил, что у него нет скрытого мотива, который мешал бы ему сделать объявление.
Он также заявил, что результат выборов в 2024 году нельзя предсказать. "Может быть, знаете, я буду участвовать, и буду разбит, или если я буду участвовать, я выиграю. Я имею в виду, что я не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение", - добавил Байден.
Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах 2024 года и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.