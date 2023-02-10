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ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента - РИА Новости, 10.02.2023
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ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента
ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента - РИА Новости, 10.02.2023
ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента
Снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5%, при этом в текущем году ожидается либо спад экономики на уровне 1% либо рост в 1%, следует из... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:51
2023-02-10T13:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5%, при этом в текущем году ожидается либо спад экономики на уровне 1% либо рост в 1%, следует из среднесрочного прогноза Банка России.Регулятор улучшил свои ожидания по динамике ВВП в текущем году, в прошлом прогнозе ожидал его спад на уровне 1-4%.Также ЦБ уточнил прогноз по росту экономики в 2024 году, ждет его на уровне 0,5-2,5% вместо 1,5-2,5%. При этом ожидания регулятора на 2025 год сохранились и он по-прежнему ждет роста ВВП в 1,5-2,5%.Росстат пока не публиковал данных о ВВП РФ по итогам прошлого года. Они будут обнародованы 17 февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:51 10.02.2023 (обновлено: 13:58 10.02.2023)
 
ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента

ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента, улучшив прогноз по 2023 году

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5%, при этом в текущем году ожидается либо спад экономики на уровне 1% либо рост в 1%, следует из среднесрочного прогноза Банка России.
Регулятор улучшил свои ожидания по динамике ВВП в текущем году, в прошлом прогнозе ожидал его спад на уровне 1-4%.
Также ЦБ уточнил прогноз по росту экономики в 2024 году, ждет его на уровне 0,5-2,5% вместо 1,5-2,5%. При этом ожидания регулятора на 2025 год сохранились и он по-прежнему ждет роста ВВП в 1,5-2,5%.
Росстат пока не публиковал данных о ВВП РФ по итогам прошлого года. Они будут обнародованы 17 февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5%.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:19
Медведев предсказал сильный спад ВВП Украины по итогам года
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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