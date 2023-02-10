https://ria.ru/20230210/vvp-1851135520.html

ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента

ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента - РИА Новости, 10.02.2023

ЦБ оценил спад ВВП в 2022 году в 2,5 процента

Снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5%, при этом в текущем году ожидается либо спад экономики на уровне 1% либо рост в 1%, следует из... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:51

2023-02-10T13:51

2023-02-10T13:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5%, при этом в текущем году ожидается либо спад экономики на уровне 1% либо рост в 1%, следует из среднесрочного прогноза Банка России.Регулятор улучшил свои ожидания по динамике ВВП в текущем году, в прошлом прогнозе ожидал его спад на уровне 1-4%.Также ЦБ уточнил прогноз по росту экономики в 2024 году, ждет его на уровне 0,5-2,5% вместо 1,5-2,5%. При этом ожидания регулятора на 2025 год сохранились и он по-прежнему ждет роста ВВП в 1,5-2,5%.Росстат пока не публиковал данных о ВВП РФ по итогам прошлого года. Они будут обнародованы 17 февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5%.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849454900.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)