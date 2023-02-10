15:46 10.02.2023 (обновлено: 16:58 10.02.2023)
Британский генерал перечислил города, которые ВСУ могут вскоре потерять
Генерал британской армии Джонс: ВСУ могут вскоре потерять Харьков, Артемовск и Запорожье
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской гаубицы калибра 155 миллиметров
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской гаубицы калибра 155 миллиметров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ВСУ могут вскоре потерять несколько крупных городов в результате российской спецоперации, заявил генерал британской армии Руперт Джонс, пишет Express.
"В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем", — отметил он.
По мнению офицера, ВСУ могут утратить контроль над такими крупными городами, как Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска после ряда серьезных поражений. При этом он уточнил, что не может точно сказать, где будут проходить самые важные сражения, поскольку планы сторон остаются в секрете.
Кроме того, предстоящий этап специальной военной операции Джонс назвал "игрой в шахматы".
Сегодня замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.