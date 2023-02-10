https://ria.ru/20230210/vsu-1851200400.html

Британский генерал перечислил города, которые ВСУ могут вскоре потерять

Британский генерал перечислил города, которые ВСУ могут вскоре потерять - РИА Новости, 10.02.2023

Британский генерал перечислил города, которые ВСУ могут вскоре потерять

ВСУ могут вскоре потерять несколько крупных городов в результате российской спецоперации, заявил генерал британской армии Руперт Джонс, пишет Express. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:46

2023-02-10T15:46

2023-02-10T16:58

политика

харьков

запорожье

артемовск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ВСУ могут вскоре потерять несколько крупных городов в результате российской спецоперации, заявил генерал британской армии Руперт Джонс, пишет Express.По мнению офицера, ВСУ могут утратить контроль над такими крупными городами, как Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска после ряда серьезных поражений. При этом он уточнил, что не может точно сказать, где будут проходить самые важные сражения, поскольку планы сторон остаются в секрете.Кроме того, предстоящий этап специальной военной операции Джонс назвал "игрой в шахматы".Сегодня замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/pentagon-1850998292.html

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html

харьков

запорожье

артемовск

россия

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политика, харьков, запорожье, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия