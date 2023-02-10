https://ria.ru/20230210/vsu-1851167593.html
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.02.2023
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:49
2023-02-10T14:49
2023-02-10T15:05
специальная военная операция на украине
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россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Конашенков: уничтожено до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
2023-02-10T14:49
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в мире, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
14:49 10.02.2023 (обновлено: 15:05 10.02.2023)
ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ, три гаубицы на Херсонском направлении