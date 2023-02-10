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ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.02.2023

ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:49

2023-02-10T14:49

2023-02-10T15:05

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков: уничтожено до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. 2023-02-10T14:49 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины