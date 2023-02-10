https://ria.ru/20230210/voda-1851109100.html
В ДНР установили потолок цен на разливную воду
В ДНР установили потолок цен на разливную воду - РИА Новости, 10.02.2023
В ДНР установили потолок цен на разливную воду
Правительство ДНР установило потолок цен на разливную воду, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Рустам Мингазов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:47
2023-02-10T12:47
2023-02-10T12:47
жкх
донецк
донецкая народная республика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775253167_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_4f78a76d4b58e9c6de50fadcf7cd71f8.jpg
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Правительство ДНР установило потолок цен на разливную воду, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Рустам Мингазов. Весной 2022 года из-за отключения Киевом подачи воды на территорию ДНР по каналу "Северский Донец - Донбасс" Донецк, Макеевка, Горловка и ряд других городов республики остались без водоснабжения. Вода в квартиры жителей Донецка подается по графику раз в трое суток на два часа. В остальное время дончане покупают воду в магазинах и на специальных пунктах водоснабжения. "С субботы максимальная цена на разливную воду в республике не должна превышать 3,5 рублей за литр. Отпускная цена на заводах-производителях должна составлять не более 3 рублей за литр", - сообщил Мингазов в своем Telegram-канале. Кроме того, он пообещал, что власти будут проводить рейды по точкам продажи разливной воды, а в случае несоответствия цены к производителям и реализаторам будут применяться меры. Он пообещал также, что качество воды из-за снижения цены не упадет. "Мы разрабатываем меры поддержки по линии Фонда развития промышленности, чтобы бизнес мог льготно покупать фильтры, оборудования, транспортные средства", - заверил Мингазов. Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас вода в торговых сетях Донецка стоит 5-6 рублей за литр.
https://ria.ru/20230210/naemnik-1851016229.html
https://ria.ru/20230209/severodonetsk-1850736936.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775253167_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_2c72d4bbf9acda206fbac81429070ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, донецк, донецкая народная республика, россия, общество
ЖКХ, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
В ДНР установили потолок цен на разливную воду
Правительство ДНР установило потолок цен на разливную воду в 3,5 рублей за литр
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости.
Правительство ДНР установило потолок цен на разливную воду, сообщил
первый заместитель председателя правительства региона Рустам Мингазов.
Весной 2022 года из-за отключения Киевом подачи воды на территорию ДНР по каналу "Северский Донец - Донбасс" Донецк, Макеевка, Горловка и ряд других городов республики остались без водоснабжения. Вода в квартиры жителей Донецка подается по графику раз в трое суток на два часа. В остальное время дончане покупают воду в магазинах и на специальных пунктах водоснабжения.
"С субботы максимальная цена на разливную воду в республике не должна превышать 3,5 рублей за литр. Отпускная цена на заводах-производителях должна составлять не более 3 рублей за литр", - сообщил Мингазов в своем Telegram-канале.
Кроме того, он пообещал, что власти будут проводить рейды по точкам продажи разливной воды, а в случае несоответствия цены к производителям и реализаторам будут применяться меры. Он пообещал также, что качество воды из-за снижения цены не упадет.
"Мы разрабатываем меры поддержки по линии Фонда развития промышленности, чтобы бизнес мог льготно покупать фильтры, оборудования, транспортные средства", - заверил Мингазов.
Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас вода в торговых сетях Донецка
стоит 5-6 рублей за литр.