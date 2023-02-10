https://ria.ru/20230210/voda-1851109100.html

В ДНР установили потолок цен на разливную воду

В ДНР установили потолок цен на разливную воду - РИА Новости, 10.02.2023

В ДНР установили потолок цен на разливную воду

Правительство ДНР установило потолок цен на разливную воду, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Рустам Мингазов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:47

2023-02-10T12:47

2023-02-10T12:47

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Правительство ДНР установило потолок цен на разливную воду, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Рустам Мингазов. Весной 2022 года из-за отключения Киевом подачи воды на территорию ДНР по каналу "Северский Донец - Донбасс" Донецк, Макеевка, Горловка и ряд других городов республики остались без водоснабжения. Вода в квартиры жителей Донецка подается по графику раз в трое суток на два часа. В остальное время дончане покупают воду в магазинах и на специальных пунктах водоснабжения. "С субботы максимальная цена на разливную воду в республике не должна превышать 3,5 рублей за литр. Отпускная цена на заводах-производителях должна составлять не более 3 рублей за литр", - сообщил Мингазов в своем Telegram-канале. Кроме того, он пообещал, что власти будут проводить рейды по точкам продажи разливной воды, а в случае несоответствия цены к производителям и реализаторам будут применяться меры. Он пообещал также, что качество воды из-за снижения цены не упадет. "Мы разрабатываем меры поддержки по линии Фонда развития промышленности, чтобы бизнес мог льготно покупать фильтры, оборудования, транспортные средства", - заверил Мингазов. Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас вода в торговых сетях Донецка стоит 5-6 рублей за литр.

https://ria.ru/20230210/naemnik-1851016229.html

https://ria.ru/20230209/severodonetsk-1850736936.html

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жкх, донецк, донецкая народная республика, россия, общество