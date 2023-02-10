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В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851269795.html
В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир
В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир - РИА Новости, 10.02.2023
В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:27
2023-02-10T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира. Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения якобы подразумевали передачу России "около 20% территории Украины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения "уткой". "Никто не предлагал Украине - официально или неофициально - обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России. В этом случае война будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде", - заявил Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt. По его словам, такой договор "означал бы капитуляцию Украины и победу России в войне". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851055633.html
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в мире, украина, россия, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:27 10.02.2023 (обновлено: 18:34 10.02.2023)
 
В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир

Подоляк: Украине не предлагали территориальные уступки в обмен на заключение мира

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира.
Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения якобы подразумевали передачу России "около 20% территории Украины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения "уткой".
"Никто не предлагал Украине - официально или неофициально - обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России. В этом случае война будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде", - заявил Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt. По его словам, такой договор "означал бы капитуляцию Украины и победу России в войне".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 10:58Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал "мирный план Зеленского" насмешкой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМихаил ПодолякСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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