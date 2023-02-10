https://ria.ru/20230210/ukraina-1851269795.html

В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир

В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир - РИА Новости, 10.02.2023

В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:27

2023-02-10T18:27

2023-02-10T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира. Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения якобы подразумевали передачу России "около 20% территории Украины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения "уткой". "Никто не предлагал Украине - официально или неофициально - обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России. В этом случае война будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде", - заявил Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt. По его словам, такой договор "означал бы капитуляцию Украины и победу России в войне". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851055633.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр