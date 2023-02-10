18:27 10.02.2023 (обновлено: 18:34 10.02.2023)
В Киеве заявили, что им не предлагали обменять территории на мир
Подоляк: Украине не предлагали территориальные уступки в обмен на заключение мира
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира.
Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения якобы подразумевали передачу России "около 20% территории Украины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения "уткой".
"Никто не предлагал Украине - официально или неофициально - обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России. В этом случае война будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде", - заявил Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt. По его словам, такой договор "означал бы капитуляцию Украины и победу России в войне".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.