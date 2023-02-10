Рейтинг@Mail.ru
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851262549.html
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине - РИА Новости, 10.02.2023
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине
Западные политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о сломе ситуации в вопросе поставок оружия ВСУ, считает эксперт издания... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:13
2023-02-10T19:49
политика
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Западные политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о сломе ситуации в вопросе поставок оружия ВСУ, считает эксперт издания "Страна.ua" Руслан Бортник.По словам обозревателя, политику не удалось убедить союзников оказать помощь в формировании истребительной авиации."Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и патронов", — резюмировал Бортник.На этой неделе Владимир Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.В частности, в среду глава киевского режима во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту по поводу поставок боевой техники Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат амуницию, станут законной целью для российской армии в соседней республике.
https://ria.ru/20230210/vsu-1851200400.html
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850718455.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
18:13 10.02.2023 (обновлено: 19:49 10.02.2023)
 
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине

Страна.ua: Зеленский получил от Запада тревожный сигнал о переломе с поставками оружия ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Западные политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о сломе ситуации в вопросе поставок оружия ВСУ, считает эксперт издания "Страна.ua" Руслан Бортник.
По словам обозревателя, политику не удалось убедить союзников оказать помощь в формировании истребительной авиации.
Украинские военные стреляют из американской гаубицы калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:46
Британский генерал перечислил города, которые ВСУ могут вскоре потерять
"Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и патронов", — резюмировал Бортник.
На этой неделе Владимир Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
В частности, в среду глава киевского режима во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту по поводу поставок боевой техники Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат амуницию, станут законной целью для российской армии в соседней республике.
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:45Специальная военная операция на Украине
СМИ: британский министр ответил на просьбу Зеленского оскорбительной фразой
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала