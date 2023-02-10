https://ria.ru/20230210/ukraina-1851262549.html

"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине

"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине - РИА Новости, 10.02.2023

"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине

Западные политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о сломе ситуации в вопросе поставок оружия ВСУ, считает эксперт издания... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:13

2023-02-10T18:13

2023-02-10T19:49

политика

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Западные политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о сломе ситуации в вопросе поставок оружия ВСУ, считает эксперт издания "Страна.ua" Руслан Бортник.По словам обозревателя, политику не удалось убедить союзников оказать помощь в формировании истребительной авиации."Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и патронов", — резюмировал Бортник.На этой неделе Владимир Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.В частности, в среду глава киевского режима во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту по поводу поставок боевой техники Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат амуницию, станут законной целью для российской армии в соседней республике.

https://ria.ru/20230210/vsu-1851200400.html

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850718455.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины