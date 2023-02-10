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В Китае назвали страшные для Запада последствия передачи Киеву истребителей - РИА Новости, 10.02.2023
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В Китае назвали страшные для Запада последствия передачи Киеву истребителей
В Китае назвали страшные для Запада последствия передачи Киеву истребителей - РИА Новости, 10.02.2023
В Китае назвали страшные для Запада последствия передачи Киеву истребителей
Поставки западных самолетов Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу, считают опрошенные Global Times эксперты. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:54
2023-02-10T17:00
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
риши сунак
бен уоллес
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поставки западных самолетов Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу, считают опрошенные Global Times эксперты.Как заявили аналитики, такой шаг не просто вызовет резкую ответную реакцию России, но и вынудит Москву быстрее вести разработки более современного оружия. Китайский военный эксперт Сун Чжунпин назвал очень высокой вероятность того, что Великобритания создаст прецедент и первой отправит истребители на Украину. По его словам, необходимость быстро ввести самолеты в боевые действия потребуют прямого участия пилотов НАТО, что сделает альянс участником конфликта."Более того, маловероятно, что истребители будут размещены на Украине. Их базой, скорее всего, станут соседние страны, такие как Польша. Таким образом, эти европейские государства будут напрямую втянуты в конфликт", — поделились журналисты.Как считает Сун Чжунпин, подобное поведение европейских государств может обернуться трагедией для всего континента. При этом западные страны почти в открытую продолжают "токсичное" соревнование по более интенсивной накачке киевского режима оружием.Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, риши сунак, бен уоллес, нато
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Бен Уоллес, НАТО
16:54 10.02.2023 (обновлено: 17:00 10.02.2023)
 
В Китае назвали страшные для Запада последствия передачи Киеву истребителей

GT: поставки Киеву истребителей распространят конфликт на Европу и усилят гонку вооружений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поставки западных самолетов Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу, считают опрошенные Global Times эксперты.
Как заявили аналитики, такой шаг не просто вызовет резкую ответную реакцию России, но и вынудит Москву быстрее вести разработки более современного оружия. Китайский военный эксперт Сун Чжунпин назвал очень высокой вероятность того, что Великобритания создаст прецедент и первой отправит истребители на Украину. По его словам, необходимость быстро ввести самолеты в боевые действия потребуют прямого участия пилотов НАТО, что сделает альянс участником конфликта.
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"Более того, маловероятно, что истребители будут размещены на Украине. Их базой, скорее всего, станут соседние страны, такие как Польша. Таким образом, эти европейские государства будут напрямую втянуты в конфликт", — поделились журналисты.
Как считает Сун Чжунпин, подобное поведение европейских государств может обернуться трагедией для всего континента. При этом западные страны почти в открытую продолжают "токсичное" соревнование по более интенсивной накачке киевского режима оружием.
"Это особенно очевидно сейчас в Европе, где государства конкурируют за то, чтобы предложить Киеву военную технику и продемонстрировать свой дипломатический авторитет", – заявил изданию Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.
Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
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