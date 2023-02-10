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В Венгрии рассказали Западу неприятную правду об Украине - РИА Новости, 10.02.2023
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В Венгрии рассказали Западу неприятную правду об Украине
В Венгрии рассказали Западу неприятную правду об Украине - РИА Новости, 10.02.2023
В Венгрии рассказали Западу неприятную правду об Украине
Киев регулярно подвергается критике со стороны международных организаций из-за ограничений прав этнических меньшинств, написал аналитик Балаж Тарнок в статье... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:56
2023-02-10T16:18
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Киев регулярно подвергается критике со стороны международных организаций из-за ограничений прав этнических меньшинств, написал аналитик Балаж Тарнок в статье для Newsweek.В середине декабря прошлого года украинский парламент принял новый закон "О национальных меньшинствах", чтобы соответствовать критериям вступления в ЕС по защите национальных меньшинств. Но в итоге все получилось наоборот: Киев лишь отбирает права у этнических групп в стране, указал автор.Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву, официально изучает вопрос, соответствует ли новый закон международным стандартам в области прав человека."Спойлер: не соответствует", — указал обозреватель.Журналист отметил, что это не первый раз, когда Киев становится объектом пристального внимания из-за подобных случаев: после 2014 года Украина приняла множество законов, ограничивающих права меньшинств на изучение их родного языка или его использование во всех сферах общественной жизни.Журналист утверждает, что многие этнические меньшинства, такие как болгары, поляки, румыны и венгры, чувствуют себя преданными Киевом, а если Украина хочет действительно вступить в Евросоюз, то ей придется пересмотреть свои взгляды и принятые законы.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
https://ria.ru/20230210/bayden-1851136311.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россия
15:56 10.02.2023 (обновлено: 16:18 10.02.2023)
 
В Венгрии рассказали Западу неприятную правду об Украине

Newsweek: на Западе недовольны Киевом из-за ограничений прав этнических меньшинств

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Киев регулярно подвергается критике со стороны международных организаций из-за ограничений прав этнических меньшинств, написал аналитик Балаж Тарнок в статье для Newsweek.
В середине декабря прошлого года украинский парламент принял новый закон "О национальных меньшинствах", чтобы соответствовать критериям вступления в ЕС по защите национальных меньшинств. Но в итоге все получилось наоборот: Киев лишь отбирает права у этнических групп в стране, указал автор.
"Этническим меньшинствам, например, полякам, по новому законодательству не гарантируется свободное использование их этнических национальных символов, при этом они сражаются на передовой, а Польша оказывает Украине максимально возможную поддержку", — посетовал Тарнок.
Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву, официально изучает вопрос, соответствует ли новый закон международным стандартам в области прав человека.
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"Спойлер: не соответствует", — указал обозреватель.
Журналист отметил, что это не первый раз, когда Киев становится объектом пристального внимания из-за подобных случаев: после 2014 года Украина приняла множество законов, ограничивающих права меньшинств на изучение их родного языка или его использование во всех сферах общественной жизни.

"Этот вид этнофобного неонационализма напоминает о самых мрачных десятилетиях Европы", — подчеркнул автор материала.

Журналист утверждает, что многие этнические меньшинства, такие как болгары, поляки, румыны и венгры, чувствуют себя преданными Киевом, а если Украина хочет действительно вступить в Евросоюз, то ей придется пересмотреть свои взгляды и принятые законы.
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
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