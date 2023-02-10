СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина
СБУ заочно предъявила обвинение депутату Рады от партии ОПЗЖ Волошину в госизмене
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной украинскими властями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину.
"Подозрение в государственной измене получил народный депутат Украины Олег Волошин. Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий содействовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, проводятся следственные действия по адресам регистрации Волошина и его родственников.
"Проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который сейчас скрывается от правосудия за рубежом, к справедливой ответственности", - добавили в СБУ.
Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Зеленский лишил их украинского гражданства.
В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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