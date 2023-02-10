https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина

СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина - РИА Новости, 10.02.2023

СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной украинскими властями партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:34

2023-02-10T13:34

2023-02-10T13:34

в мире

украина

россия

олег волошин

наталия королевская

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной украинскими властями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину. "Подозрение в государственной измене получил народный депутат Украины Олег Волошин. Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий содействовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, проводятся следственные действия по адресам регистрации Волошина и его родственников. "Проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который сейчас скрывается от правосудия за рубежом, к справедливой ответственности", - добавили в СБУ. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Зеленский лишил их украинского гражданства. В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230210/montyan-1851090356.html

https://ria.ru/20230208/sbu-1850554819.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, олег волошин, наталия королевская, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, служба безопасности украины