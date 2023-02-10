https://ria.ru/20230210/ukraina-1851078930.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:56

2023-02-10T11:56

2023-02-10T11:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

винницкая область

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале. В свою очередь глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким предупреждает о якобы третьей волне ракет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230210/povrezhdeniya-1851071033.html

https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851067916.html

винницкая область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, винницкая область, украина, киев, в мире