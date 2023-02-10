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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851078930.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:56
2023-02-10T11:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
винницкая область
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале. В свою очередь глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким предупреждает о якобы третьей волне ракет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230210/povrezhdeniya-1851071033.html
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винницкая область
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вооруженные силы рф, винницкая область, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Винницкая область, Украина, Киев, В мире
11:56 10.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Телеканал 5.ua сообщил о звуках взрывов в Винницкой области

© AP Photo / Emilio MorenattiПрохожие на улице в Виннице, Украина
Прохожие на улице в Виннице, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Прохожие на улице в Виннице, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua.
В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
"Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале.
В свою очередь глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким предупреждает о якобы третьей волне ракет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:31Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВинницкая областьУкраинаКиевВ мире
 
 
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