https://ria.ru/20230210/ukraina-1851078930.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:56
2023-02-10T11:56
2023-02-10T11:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
винницкая область
украина
киев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Винницкой области Украины, сообщает телеканал 5.ua. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. "Сообщают о взрывах в Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале. В свою очередь глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким предупреждает о якобы третьей волне ракет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230210/povrezhdeniya-1851071033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, винницкая область, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Винницкая область, Украина, Киев, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Телеканал 5.ua сообщил о звуках взрывов в Винницкой области