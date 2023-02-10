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СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни - РИА Новости, 10.02.2023
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СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни
СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни - РИА Новости, 10.02.2023
СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни
Обыски проходят на Украине в центральном аппарате таможенной службы, а также в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:11
2023-02-10T11:43
в мире
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Обыски проходят на Украине в центральном аппарате таможенной службы, а также в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях, сообщили в пятницу в Службе безопасности (СБУ). "СБУ и ГБР (госбюро расследований – ред.) во взаимодействии с офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию. Сейчас начались обыски в центральном аппарате государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, установлены около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Сейчас их деятельность заблокирована. "Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - добавили в СБУ. Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабмина уволены и.о. председателя государственной таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский. Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского. По информации представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.
https://ria.ru/20230208/sbu-1850554819.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
11:11 10.02.2023 (обновлено: 11:43 10.02.2023)
 
СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни

СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни и ряде региональных

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Обыски проходят на Украине в центральном аппарате таможенной службы, а также в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях, сообщили в пятницу в Службе безопасности (СБУ).
"СБУ и ГБР (госбюро расследований – ред.) во взаимодействии с офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию. Сейчас начались обыски в центральном аппарате государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова
По информации ведомства, установлены около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Сейчас их деятельность заблокирована.
"Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - добавили в СБУ.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабмина уволены и.о. председателя государственной таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский. Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского. По информации представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреУкраинаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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