https://ria.ru/20230210/ukraina-1851059555.html

СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни

СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни - РИА Новости, 10.02.2023

СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни

Обыски проходят на Украине в центральном аппарате таможенной службы, а также в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:11

2023-02-10T11:11

2023-02-10T11:43

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Обыски проходят на Украине в центральном аппарате таможенной службы, а также в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях, сообщили в пятницу в Службе безопасности (СБУ). "СБУ и ГБР (госбюро расследований – ред.) во взаимодействии с офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию. Сейчас начались обыски в центральном аппарате государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, установлены около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Сейчас их деятельность заблокирована. "Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - добавили в СБУ. Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабмина уволены и.о. председателя государственной таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский. Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского. По информации представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.

https://ria.ru/20230208/sbu-1850554819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины