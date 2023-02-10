11:11 10.02.2023 (обновлено: 11:43 10.02.2023)
СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни
СБУ сообщила об обысках в центральном аппарате таможни и ряде региональных
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Обыски проходят на Украине в центральном аппарате таможенной службы, а также в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях, сообщили в пятницу в Службе безопасности (СБУ).
"СБУ и ГБР (госбюро расследований – ред.) во взаимодействии с офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию. Сейчас начались обыски в центральном аппарате государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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По информации ведомства, установлены около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Сейчас их деятельность заблокирована.
"Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - добавили в СБУ.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в среду по решению кабмина уволены и.о. председателя государственной таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский. Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на близкий к таможне источник сообщило, что увольнение топ-руководства таможни происходит по инициативе Владимира Зеленского. По информации представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы государственной таможенной службы Сергея Звягинцева.
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