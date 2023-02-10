https://ria.ru/20230210/ugledar-1851213292.html
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара
Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:18
2023-02-10T16:18
2023-02-10T16:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Есть определенная информация о новых линиях (обороны - ред.), которые противник пытается обустроить за пределами Угледара", - сказал Пушилин журналистам.Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851209785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, в мире, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Денис Пушилин
16:18 10.02.2023 (обновлено: 16:25 10.02.2023)
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара
Пушилин: ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара