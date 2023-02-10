https://ria.ru/20230210/ugledar-1851213292.html

ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара

ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара

Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:18

2023-02-10T16:18

2023-02-10T16:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

денис пушилин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Есть определенная информация о новых линиях (обороны - ред.), которые противник пытается обустроить за пределами Угледара", - сказал Пушилин журналистам.Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.

https://ria.ru/20230210/ugledar-1851209785.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, денис пушилин