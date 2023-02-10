Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851213292.html
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара
Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:18
2023-02-10T16:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Есть определенная информация о новых линиях (обороны - ред.), которые противник пытается обустроить за пределами Угледара", - сказал Пушилин журналистам.Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851209785.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Денис Пушилин
16:18 10.02.2023 (обновлено: 16:25 10.02.2023)
 
ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара

Пушилин: ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Есть определенная информация о новых линиях (обороны - ред.), которые противник пытается обустроить за пределами Угледара", - сказал Пушилин журналистам.
Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
Восстановление здания общежития в Волновахе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:11Специальная военная операция на Украине
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала