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Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851212102.html
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар - РИА Новости, 10.02.2023
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар
Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:15
2023-02-10T16:25
угледар
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин."Угледар - одно из направлений достаточно горячих сейчас. В южной части, по сути пригороде Угледара закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - сказал Пушилин журналистам.
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угледар
донецкая народная республика
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угледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Угледар, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:15 10.02.2023 (обновлено: 16:25 10.02.2023)
 
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар

Пушилин: ВС России закрепились в Угледаре, но Киев продолжает перебрасывать туда резервы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские танки
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Угледар - одно из направлений достаточно горячих сейчас. В южной части, по сути пригороде Угледара закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - сказал Пушилин журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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