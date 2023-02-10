https://ria.ru/20230210/ugledar-1851212102.html
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар - РИА Новости, 10.02.2023
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар
Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:15
2023-02-10T16:15
2023-02-10T16:25
угледар
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин."Угледар - одно из направлений достаточно горячих сейчас. В южной части, по сути пригороде Угледара закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:15 10.02.2023 (обновлено: 16:25 10.02.2023)
Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар
Пушилин: ВС России закрепились в Угледаре, но Киев продолжает перебрасывать туда резервы