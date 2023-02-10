https://ria.ru/20230210/ugledar-1851212102.html

Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар

Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар - РИА Новости, 10.02.2023

Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар

Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:15

2023-02-10T16:15

2023-02-10T16:25

угледар

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин."Угледар - одно из направлений достаточно горячих сейчас. В южной части, по сути пригороде Угледара закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

угледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр