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Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851209785.html
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху - РИА Новости, 10.02.2023
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:11
2023-02-10T17:03
специальная военная операция на украине
волноваха
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир путин
украина
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, российские военные закрепились в южной части города."Угледар — одно из направлений, достаточно горячих сейчас. &lt;...&gt; Противник продолжает перебрасывать резервы &lt;...&gt; в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", — подчеркнул Пушилин.Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, добавил он, указав также на определенное обострение в Донецкой Народной Республике.Как заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские подразделения наступают с юго-востока и востока Угледара. Военным удалось закрепиться на окраинах, сейчас в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.В начале недели Пушилин сообщил об ухудшении положения ВСУ в Угледаре, из-за чего Киев решил перебросить туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города украинские военные начали минировать многоэтажки.С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851171585.html
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волноваха, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, украина, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
16:11 10.02.2023 (обновлено: 17:03 10.02.2023)
 
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху

Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВосстановление здания общежития в Волновахе
Восстановление здания общежития в Волновахе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Восстановление здания общежития в Волновахе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха", — рассказал он.
По его словам, российские военные закрепились в южной части города.
"Угледар — одно из направлений, достаточно горячих сейчас. <...> Противник продолжает перебрасывать резервы <...> в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", — подчеркнул Пушилин.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
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Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, добавил он, указав также на определенное обострение в Донецкой Народной Республике.

"По тыловым городам противник тоже наносит удары. <...> Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они (ВСУ. — Прим. ред.) обязательно это делают", — отметил Пушилин.

Как заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские подразделения наступают с юго-востока и востока Угледара. Военным удалось закрепиться на окраинах, сейчас в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
В начале недели Пушилин сообщил об ухудшении положения ВСУ в Угледаре, из-за чего Киев решил перебросить туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города украинские военные начали минировать многоэтажки.
С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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