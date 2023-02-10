https://ria.ru/20230210/ugledar-1851209785.html

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху - РИА Новости, 10.02.2023

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:11

2023-02-10T16:11

2023-02-10T17:03

специальная военная операция на украине

волноваха

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир путин

украина

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, российские военные закрепились в южной части города."Угледар — одно из направлений, достаточно горячих сейчас. <...> Противник продолжает перебрасывать резервы <...> в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", — подчеркнул Пушилин.Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, добавил он, указав также на определенное обострение в Донецкой Народной Республике.Как заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские подразделения наступают с юго-востока и востока Угледара. Военным удалось закрепиться на окраинах, сейчас в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.В начале недели Пушилин сообщил об ухудшении положения ВСУ в Угледаре, из-за чего Киев решил перебросить туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города украинские военные начали минировать многоэтажки.С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851171585.html

https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850757097.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волноваха, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, украина, ян гагин, вооруженные силы украины