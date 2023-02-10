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Российские войска закрепились на окраинах Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ugledar-1851071774.html
Российские войска закрепились на окраинах Угледара
Российские войска закрепились на окраинах Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска закрепились на окраинах Угледара
Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:48
2023-02-10T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
угледар
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас бои идут по всей линии фронта в республике, но наиболее "острыми направлениями" являются угледарское и артемовское. Он добавил, что в Артемовске группа "Вагнер" ведет успешные боевые действия, но наступление затрудняет плотная жилая постройка и наличие гражданских.
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донецкая народная республика
угледар
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безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, угледар, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Угледар, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:48 10.02.2023
 
Российские войска закрепились на окраинах Угледара

Гагин: российские войска закрепились на окраинах Угледара и ведут артиллерийские дуэли

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР
Самоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Самоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, сейчас бои идут по всей линии фронта в республике, но наиболее "острыми направлениями" являются угледарское и артемовское.
"Наши войска заходят (в Угледар - ред.) с юго-востока и с востока города. Закрепились на окраинах. Идут очень серьезные ожесточенные артиллерийские и танковые дуэли. Противник тоже оснащен неплохо, имеет достаточно большое количество личного состава", - рассказал Гагин в эфире Первого канала.
Он добавил, что в Артемовске группа "Вагнер" ведет успешные боевые действия, но наступление затрудняет плотная жилая постройка и наличие гражданских.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинУгледарРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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