https://ria.ru/20230210/ugledar-1851071774.html

Российские войска закрепились на окраинах Угледара

Российские войска закрепились на окраинах Угледара - РИА Новости, 10.02.2023

Российские войска закрепились на окраинах Угледара

Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:48

2023-02-10T11:48

2023-02-10T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

угледар

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас бои идут по всей линии фронта в республике, но наиболее "острыми направлениями" являются угледарское и артемовское. Он добавил, что в Артемовске группа "Вагнер" ведет успешные боевые действия, но наступление затрудняет плотная жилая постройка и наличие гражданских.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

донецкая народная республика

угледар

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, угледар, россия, ситуация в днр и лнр