https://ria.ru/20230210/ugledar-1851071774.html
Российские войска закрепились на окраинах Угледара
Российские войска закрепились на окраинах Угледара - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска закрепились на окраинах Угледара
Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:48
2023-02-10T11:48
2023-02-10T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
угледар
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас бои идут по всей линии фронта в республике, но наиболее "острыми направлениями" являются угледарское и артемовское. Он добавил, что в Артемовске группа "Вагнер" ведет успешные боевые действия, но наступление затрудняет плотная жилая постройка и наличие гражданских.
https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Угледар, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска закрепились на окраинах Угледара
Гагин: российские войска закрепились на окраинах Угледара и ведут артиллерийские дуэли