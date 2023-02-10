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В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений - РИА Новости, 10.02.2023
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В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений
В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений - РИА Новости, 10.02.2023
В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности обеспечения экспорта удобрений РФ в рамках "продуктовой сделки" для борьбы с угрозой... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:01
2023-02-10T22:01
россия
турция
украина
стефан дюжаррик
оон
в мире
экономика
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности обеспечения экспорта удобрений РФ в рамках "продуктовой сделки" для борьбы с угрозой глобальной продовольственной безопасности. "Генеральный директор конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее команда продолжают тесно контактировать со всеми соответствующими игроками, чтобы попытаться сгладить путь и обеспечить, чтоб это произошло (чтобы российские удобрения пошли на экспорт – ред.). Потому что это часть подписанных договоренностей и это крайне важно в контексте усилий по борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности", - сказал Дюжаррик. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230207/udobreniya-1850317029.html
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россия, турция, украина, стефан дюжаррик, оон, в мире, экономика
Россия, Турция, Украина, Стефан Дюжаррик, ООН, В мире, Экономика
22:01 10.02.2023
 
В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений

ООН заявила о важности экспорта российских удобрений для борьбы с угрозой продбезопасности

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Джина Мун
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности обеспечения экспорта удобрений РФ в рамках "продуктовой сделки" для борьбы с угрозой глобальной продовольственной безопасности.
"Генеральный директор конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее команда продолжают тесно контактировать со всеми соответствующими игроками, чтобы попытаться сгладить путь и обеспечить, чтоб это произошло (чтобы российские удобрения пошли на экспорт – ред.). Потому что это часть подписанных договоренностей и это крайне важно в контексте усилий по борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности", - сказал Дюжаррик.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 15:23
Первая партия российских удобрений прибыла в Малави
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 11:33
Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений
 
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