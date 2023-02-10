Рейтинг@Mail.ru
Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/udary-1851134425.html
Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины
Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:47
2023-02-10T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
укрэнерго
жкх
хмельницкий (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света. "Есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - написал Галущенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). При этом он отметил, что "удалось сохранить целостность энергосистемы Украины". Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
украина
россия
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, укрэнерго, жкх, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Укрэнерго, ЖКХ, Хмельницкий (город)
13:47 10.02.2023 (обновлено: 13:48 10.02.2023)
 
Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины

Галущенко: объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.
"Есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - написал Галущенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
При этом он отметил, что "удалось сохранить целостность энергосистемы Украины".
Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияУкрэнергоЖКХХмельницкий (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала