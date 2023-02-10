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Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины

Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины - РИА Новости, 10.02.2023

Объекты тепло- и гидрогенерации подверглись ударам в шести областях Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:47

2023-02-10T13:47

2023-02-10T13:48

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света. "Есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - написал Галущенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). При этом он отметил, что "удалось сохранить целостность энергосистемы Украины". Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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