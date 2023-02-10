https://ria.ru/20230210/udar-1851088412.html

Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе

Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе - РИА Новости, 10.02.2023

Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе

Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе возможны перебои с электроснабжением. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:08

2023-02-10T12:08

2023-02-10T12:08

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе возможны перебои с электроснабжением. Ранее глава Хмельницкой военной администрации Серей Гамалий сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины. "Взрыв в Хмельницком. Детали последствий будут позже. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами", - написал Симчишин в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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в мире, хмельницкий (город), украина, хмельницкая область