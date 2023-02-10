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Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/udar-1851088412.html
Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе
Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе - РИА Новости, 10.02.2023
Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе
Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе возможны перебои с электроснабжением. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:08
2023-02-10T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе возможны перебои с электроснабжением. Ранее глава Хмельницкой военной администрации Серей Гамалий сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины. "Взрыв в Хмельницком. Детали последствий будут позже. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами", - написал Симчишин в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях.
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в мире, хмельницкий (город), украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Хмельницкая область
12:08 10.02.2023
 
Власти Хмельницкого подтвердили информацию об ударе

Мэр Хмельницкого Симчишин подтвердил информацию об ударе по городу

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что из-за повреждения объекта инфраструктуры в городе возможны перебои с электроснабжением.
Ранее глава Хмельницкой военной администрации Серей Гамалий сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.
"Взрыв в Хмельницком. Детали последствий будут позже. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)УкраинаХмельницкая область
 
 
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