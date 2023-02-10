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Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/udar-1851062348.html
Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт
Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023
Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт
Киев применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае поставок их Великобританией, для исключения этого необходимо переломить ситуацию на фронте,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:18
2023-02-10T11:18
специальная военная операция на украине
украина
республика крым
сергей горбачев
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Киев применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае поставок их Великобританией, для исключения этого необходимо переломить ситуацию на фронте, заявил РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу. Так он прокомментировал публикацию Times, которая со ссылкой на украинские военные источники написала о планах Киева применять ракеты большой дальности, вопрос о поставках которых обсуждается с Лондоном, для ударов по Крыму. У ракет Harpoon максимальную дальность 240 километров, у ракеты Storm Shadow - 560 километров, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность. "Требуется исключение подобного рода атак, а атаки, как я полагаю, будут. Безбашенные киевские руководители это доказывают делом – дважды они атаковали аэродром стратегической авиации в Энгельсе, атакуют приграничные области, даже с применением ракет "Точка-У"… И пока мы не решим поставленные президентом задачи – демилитаризация и денацификация Украины, успокаиваться нам нельзя. Поставка этих (дальнобойных) ракет – однозначно проблема", - сказал Горбачев. По его оценке, ракеты, вероятно, будут запускаться из Одесской и Николаевской областей. "От ситуации на фронте, изменения линии, которую мы контролируем, будет в значительной мере зависеть возможность применения дальнобойных ракет по Крыму. ПВО, даже самое лучшее, не является полной гарантией со 100% нейтрализацией атакующих средств. Даже часть ракет HIMARS прорывается, а здесь совершенно другие скорости, направления. Наверняка будут применяться новые тактические приемы для преодоления нашей ПВО и ПРО. В этой связи необходимо быть в постоянной боевой готовности", – добавил Горбачев.
https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html
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украина, республика крым, сергей горбачев, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Республика Крым, Сергей Горбачев, Великобритания
11:18 10.02.2023
 
Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт

Военный эксперт Горбачев: Киев ударит по Крыму при получении британских дальнобойных ракет

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Киев применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае поставок их Великобританией, для исключения этого необходимо переломить ситуацию на фронте, заявил РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу.
Так он прокомментировал публикацию Times, которая со ссылкой на украинские военные источники написала о планах Киева применять ракеты большой дальности, вопрос о поставках которых обсуждается с Лондоном, для ударов по Крыму.
У ракет Harpoon максимальную дальность 240 километров, у ракеты Storm Shadow - 560 километров, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность.
"Требуется исключение подобного рода атак, а атаки, как я полагаю, будут. Безбашенные киевские руководители это доказывают делом – дважды они атаковали аэродром стратегической авиации в Энгельсе, атакуют приграничные области, даже с применением ракет "Точка-У"… И пока мы не решим поставленные президентом задачи – демилитаризация и денацификация Украины, успокаиваться нам нельзя. Поставка этих (дальнобойных) ракет – однозначно проблема", - сказал Горбачев.
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"ВСУ разбежались, увидев это". Что происходит на ключевом участке фронта
По его оценке, ракеты, вероятно, будут запускаться из Одесской и Николаевской областей.
"От ситуации на фронте, изменения линии, которую мы контролируем, будет в значительной мере зависеть возможность применения дальнобойных ракет по Крыму. ПВО, даже самое лучшее, не является полной гарантией со 100% нейтрализацией атакующих средств. Даже часть ракет HIMARS прорывается, а здесь совершенно другие скорости, направления. Наверняка будут применяться новые тактические приемы для преодоления нашей ПВО и ПРО. В этой связи необходимо быть в постоянной боевой готовности", – добавил Горбачев.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРеспублика КрымСергей ГорбачевВеликобритания
 
 
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