Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт
Военный эксперт Горбачев: Киев ударит по Крыму при получении британских дальнобойных ракет
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Киев применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае поставок их Великобританией, для исключения этого необходимо переломить ситуацию на фронте, заявил РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу.
Так он прокомментировал публикацию Times, которая со ссылкой на украинские военные источники написала о планах Киева применять ракеты большой дальности, вопрос о поставках которых обсуждается с Лондоном, для ударов по Крыму.
У ракет Harpoon максимальную дальность 240 километров, у ракеты Storm Shadow - 560 километров, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность.
"Требуется исключение подобного рода атак, а атаки, как я полагаю, будут. Безбашенные киевские руководители это доказывают делом – дважды они атаковали аэродром стратегической авиации в Энгельсе, атакуют приграничные области, даже с применением ракет "Точка-У"… И пока мы не решим поставленные президентом задачи – демилитаризация и денацификация Украины, успокаиваться нам нельзя. Поставка этих (дальнобойных) ракет – однозначно проблема", - сказал Горбачев.
По его оценке, ракеты, вероятно, будут запускаться из Одесской и Николаевской областей.
"От ситуации на фронте, изменения линии, которую мы контролируем, будет в значительной мере зависеть возможность применения дальнобойных ракет по Крыму. ПВО, даже самое лучшее, не является полной гарантией со 100% нейтрализацией атакующих средств. Даже часть ракет HIMARS прорывается, а здесь совершенно другие скорости, направления. Наверняка будут применяться новые тактические приемы для преодоления нашей ПВО и ПРО. В этой связи необходимо быть в постоянной боевой готовности", – добавил Горбачев.