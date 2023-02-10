https://ria.ru/20230210/udar-1851062348.html

Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт

Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023

Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт

Киев применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае поставок их Великобританией, для исключения этого необходимо переломить ситуацию на фронте,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:18

2023-02-10T11:18

2023-02-10T11:18

специальная военная операция на украине

украина

республика крым

сергей горбачев

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Киев применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае поставок их Великобританией, для исключения этого необходимо переломить ситуацию на фронте, заявил РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу. Так он прокомментировал публикацию Times, которая со ссылкой на украинские военные источники написала о планах Киева применять ракеты большой дальности, вопрос о поставках которых обсуждается с Лондоном, для ударов по Крыму. У ракет Harpoon максимальную дальность 240 километров, у ракеты Storm Shadow - 560 километров, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность. "Требуется исключение подобного рода атак, а атаки, как я полагаю, будут. Безбашенные киевские руководители это доказывают делом – дважды они атаковали аэродром стратегической авиации в Энгельсе, атакуют приграничные области, даже с применением ракет "Точка-У"… И пока мы не решим поставленные президентом задачи – демилитаризация и денацификация Украины, успокаиваться нам нельзя. Поставка этих (дальнобойных) ракет – однозначно проблема", - сказал Горбачев. По его оценке, ракеты, вероятно, будут запускаться из Одесской и Николаевской областей. "От ситуации на фронте, изменения линии, которую мы контролируем, будет в значительной мере зависеть возможность применения дальнобойных ракет по Крыму. ПВО, даже самое лучшее, не является полной гарантией со 100% нейтрализацией атакующих средств. Даже часть ракет HIMARS прорывается, а здесь совершенно другие скорости, направления. Наверняка будут применяться новые тактические приемы для преодоления нашей ПВО и ПРО. В этой связи необходимо быть в постоянной боевой готовности", – добавил Горбачев.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

украина

республика крым

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, республика крым, сергей горбачев, великобритания