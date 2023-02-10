https://ria.ru/20230210/ucheniya-1851226799.html
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 10.02.2023
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:51
2023-02-10T16:51
2023-02-10T16:51
республика крым
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная. "Вижу вопросы на счет звуков стрельбы в районе Артиллерийской бухты. Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. "В городе все спокойно", - отметил мэр. Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, а киевские власти заявляли о планах начать наступательную военную кампанию по захвату Крыма.
https://ria.ru/20230210/udar-1851062348.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, михаил развожаев
Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя Развожаев связал звуки стрельбы в городе с военными учениями