https://ria.ru/20230210/ucheniya-1851226799.html

Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 10.02.2023

Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:51

2023-02-10T16:51

2023-02-10T16:51

республика крым

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная. "Вижу вопросы на счет звуков стрельбы в районе Артиллерийской бухты. Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. "В городе все спокойно", - отметил мэр. Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, а киевские власти заявляли о планах начать наступательную военную кампанию по захвату Крыма.

https://ria.ru/20230210/udar-1851062348.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, михаил развожаев