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Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 10.02.2023
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Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 10.02.2023
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:51
2023-02-10T16:51
республика крым
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная. "Вижу вопросы на счет звуков стрельбы в районе Артиллерийской бухты. Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. "В городе все спокойно", - отметил мэр. Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, а киевские власти заявляли о планах начать наступательную военную кампанию по захвату Крыма.
https://ria.ru/20230210/udar-1851062348.html
республика крым
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республика крым, севастополь, михаил развожаев
Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев
16:51 10.02.2023
 
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Развожаев связал звуки стрельбы в городе с военными учениями

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что слышимые звуки стрельбы связаны с учениями военных, в городе обстановка спокойная.
"Вижу вопросы на счет звуков стрельбы в районе Артиллерийской бухты. Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
"В городе все спокойно", - отметил мэр.
Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, а киевские власти заявляли о планах начать наступательную военную кампанию по захвату Крыма.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Киев ударит по Крыму при получении дальнобойных ракет, считает эксперт
 
Республика КрымСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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