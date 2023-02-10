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Пушилин выступил за индивидуальный подход к освобождению политзаключенных
Пушилин выступил за индивидуальный подход к освобождению политзаключенных - РИА Новости, 10.02.2023
Пушилин выступил за индивидуальный подход к освобождению политзаключенных
Требуется индивидуальный подход для выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, потому что зачастую украинские... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:04
2023-02-10T18:04
2023-02-10T18:04
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Требуется индивидуальный подход для выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, потому что зачастую украинские власти осуждают их по уголовным статьям, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По прямым статьям, вот таким, политическим, (находится) очень ограниченное количество людей. Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать, их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения… Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход, потому что невозможно их выявить", - сказал Пушилин журналистам. "Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально… Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет… У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать", - добавил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина
Пушилин выступил за индивидуальный подход к освобождению политзаключенных
Пушилин: для освобождения из тюрем ДНР политзаключенных нужен индивидуальный подход
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Требуется индивидуальный подход для выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, потому что зачастую украинские власти осуждают их по уголовным статьям, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По прямым статьям, вот таким, политическим, (находится) очень ограниченное количество людей. Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать, их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения… Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход, потому что невозможно их выявить", - сказал Пушилин журналистам.
"Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально… Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет… У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать", - добавил врио главы ДНР.