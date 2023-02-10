https://ria.ru/20230210/turov-1851223631.html
Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду
Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду - РИА Новости, 10.02.2023
Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду
Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:13
2023-02-10T17:13
2023-02-10T17:13
парламентское собрание союза беларуси и россии
видео
артем туров
москва
минск
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Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах, для донесения до молодого поколения исторической правды, считает глава комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.Туров принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Артем Туров: До молодежи необходимо доносить историческую правду
Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах, для донесения до молодого поколения исторической правды, считает глава комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Туров принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА «Россия сегодня».
2023-02-10T17:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, артем туров, москва, минск, видео
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Видео, Артем Туров, Москва, Минск
Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду
Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах, для донесения до молодого поколения исторической правды, считает глава комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
2023-02-10T17:13
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