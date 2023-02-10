https://ria.ru/20230210/turov-1851223631.html

Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду

Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду - РИА Новости, 10.02.2023

Артем Туров: до молодежи необходимо доносить историческую правду

Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:13

2023-02-10T17:13

2023-02-10T17:13

парламентское собрание союза беларуси и россии

видео

артем туров

москва

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851233666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3e8829b65a05e369351f6e40eceb202.jpg

Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах, для донесения до молодого поколения исторической правды, считает глава комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.Туров принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Туров: До молодежи необходимо доносить историческую правду Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании должен использовать современные новые формы работы, включая прямой диалог на социальных платформах, для донесения до молодого поколения исторической правды, считает глава комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. Туров принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА «Россия сегодня». 2023-02-10T17:13 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, артем туров, москва, минск, видео