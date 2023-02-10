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Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары - РИА Новости, 10.02.2023
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Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары
Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары - РИА Новости, 10.02.2023
Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства страны взять на контроль вопросы формирования цен на импортные товары. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:30
2023-02-10T12:30
экономика
белоруссия
россия
турция
александр лукашенко
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства страны взять на контроль вопросы формирования цен на импортные товары. Глава белорусского государства в пятницу проводит совещание по ценообразованию. "Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Послушаем, насколько это справедливо и видят ли это в правительстве. Я не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача, и ваша в том числе - контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную", - цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия. "Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами", - подчеркнул белорусский лидер. Президент республики отметил, что импорт должен быть под жесточайшим контролем во избежание того, чтобы он не обвалил внутренний рынок. Он также обозначил в качестве проблемы возникновение неравных условий для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции.
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экономика, белоруссия, россия, турция, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Турция, Александр Лукашенко
12:30 10.02.2023
 
Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары

Лукашенко потребовал у правительства взять на контроль цены на импортные товары

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства страны взять на контроль вопросы формирования цен на импортные товары.
Глава белорусского государства в пятницу проводит совещание по ценообразованию.
"Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Послушаем, насколько это справедливо и видят ли это в правительстве. Я не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача, и ваша в том числе - контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную", - цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия.
"Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент республики отметил, что импорт должен быть под жесточайшим контролем во избежание того, чтобы он не обвалил внутренний рынок. Он также обозначил в качестве проблемы возникновение неравных условий для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияТурцияАлександр Лукашенко
 
 
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