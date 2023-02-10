https://ria.ru/20230210/tseny-1851099418.html

Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары

Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары - РИА Новости, 10.02.2023

Лукашенко потребовал взять на контроль цены на импортные товары

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства страны взять на контроль вопросы формирования цен на импортные товары. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:30

2023-02-10T12:30

2023-02-10T12:30

экономика

белоруссия

россия

турция

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства страны взять на контроль вопросы формирования цен на импортные товары. Глава белорусского государства в пятницу проводит совещание по ценообразованию. "Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Послушаем, насколько это справедливо и видят ли это в правительстве. Я не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача, и ваша в том числе - контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную", - цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия. "Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами", - подчеркнул белорусский лидер. Президент республики отметил, что импорт должен быть под жесточайшим контролем во избежание того, чтобы он не обвалил внутренний рынок. Он также обозначил в качестве проблемы возникновение неравных условий для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции.

https://ria.ru/20230123/belorussiya-1846730276.html

белоруссия

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, россия, турция, александр лукашенко