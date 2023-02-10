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Путин осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса

Путин осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса - РИА Новости, 10.02.2023

Путин осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса

Президент России Владимир Путин в пятницу осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:41

2023-02-10T14:41

2023-02-10T16:23

россия

владимир путин

архангельская область

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П. ОКТЯБРЬСКИЙ (Архангельская область), 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области.Глава государства в сопровождении руководства предприятия поднялся в современную операторскую цеха. На экранах в ней можно наблюдать все этапы работы с деревом на предприятии.В завершении экскурсии по предприятию Путину представили образцы готовой продукции. В их числе - образцы досок, пеллеты, обработанные щепа и кора. Также президенту показали, как выглядят ростки ели и сосны, выращенные усилиями специалистов семеноводческого центра"). Президент оставил автограф на одной из досок: "Все удивительно по-хозяйски! Удачи!".После этого Путин в сопровождении полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и гендиректора ГК "УЛК" Владимира Буторина посетил семеноводческий центр. Буторин, в частности, рассказал об основных направлениях профильной деятельности предприятия, а также о социальных, инфраструктурных и просветительских проектах, реализуемых ГК "УЛК". В их числе - развитие Устьянской теплоэнергетической компании, помощь в строительстве окружных дорог, ремонте аэропорта "Вельск", создании современного медицинского центра, реконструкции домов культуры. Также холдинг поддерживает хоккейный клуб УЛК (в его составе есть уникальная женская команда "Устьяночка" с 83-летним капитаном), местную школу олимпийского резерва, боксерский клуб.Буторин показал Путину проект строительства новой школы-сада на 580 мест. Также УЛК планирует построить колледж для подготовки специалистов лесной отрасли. Глава предприятия сообщил Путину, что УЛК проводит ежегодный международный конкурс для операторов харвестеров, форвардеров и лесорубов, в котором участвуют более 10 тысяч человек."Я в этом году убедился, что без Европы мы проживем без проблем, и все мы сделаем даже лучше. И техника, все у нас будет", - сказал Путину Буторин.В пятницу на предприятии у президента запланировано совещание по ВКС по вопросам развития леспрома.ГК "УЛК" включена в список системообразующих компаний федерального уровня. В составе холдинга работают предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. "Лес - наше богатство", "Устьяны - территория развития", - гласят баннеры на подъезде к предприятию.Общий объем лесозаготовки составляет 4 млн куб м. Общий объем переработки древесины - 2,7 млн куб м в год. Производственная мощность семеноводческого комплекса - 9,5 млн сеянцев в год. Этот объем покрывает не только собственную потребность в сеянцах, но и распространяется по всей России.Кроме того, в связи с введением против РФ санкций недружественными странами, ГК "УЛК" создала новое подразделение - Устьянский машиностроительный завод. Он занимается ремонтом и изготовлением деталей, узлов и агрегатов для профильной техники и для лесоперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20230116/otdelenie-1845325611.html

https://ria.ru/20221222/turizm-1840679742.html

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Путин осматривает лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса Путин осматривает лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса 2023-02-10T14:41 true PT0M32S

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Влада Копылова

россия, владимир путин, архангельская область