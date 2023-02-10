https://ria.ru/20230210/trevoga-1851247634.html
По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз за пятницу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:40
2023-02-10T17:40
2023-02-10T18:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киевская область
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за пятницу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Об очередной тревоге в 17.32 мск сообщили в Киевской городской администрации и в администрации Киевской области. Власти предупредили жителей в своих Telegram-каналах. Спустя несколько минут тревога была объявлена по всей территории страны, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.Ранее в пятницу воздушная тревога уже дважды объявлялась по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230210/vzryv-1851206750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киевская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киевская область, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
17:40 10.02.2023 (обновлено: 18:03 10.02.2023)
По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на всей территории Украины