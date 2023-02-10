https://ria.ru/20230210/trevoga-1851247634.html

По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу

По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023

По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в третий раз за пятницу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:40

2023-02-10T17:40

2023-02-10T18:03

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киевская область

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за пятницу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Об очередной тревоге в 17.32 мск сообщили в Киевской городской администрации и в администрации Киевской области. Власти предупредили жителей в своих Telegram-каналах. Спустя несколько минут тревога была объявлена по всей территории страны, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.Ранее в пятницу воздушная тревога уже дважды объявлялась по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230210/vzryv-1851206750.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киевская область

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, киевская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф