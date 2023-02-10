https://ria.ru/20230210/trevoga-1851123887.html
На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа
На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа - РИА Новости, 10.02.2023
На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа
Масштабная воздушная тревога, длившаяся около двух с половиной часов, отменена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:23
2023-02-10T13:23
2023-02-10T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
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хмельницкий (город)
львовская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Масштабная воздушная тревога, длившаяся около двух с половиной часов, отменена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен по всей Украине около 10.30 мск. Около 13.00 он был отменен. Украинские врасти и СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях. В некоторых районах начались проблемы с электроснабжением. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкий (город), львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Львовская область, Вооруженные силы РФ
На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа
На Украине отменили масштабную воздушную тревогу, длившуюся два с половиной часа