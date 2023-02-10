https://ria.ru/20230210/trevoga-1851123887.html

На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа

На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа - РИА Новости, 10.02.2023

На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся 2,5 часа

Масштабная воздушная тревога, длившаяся около двух с половиной часов, отменена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:23

2023-02-10T13:23

2023-02-10T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

хмельницкий (город)

львовская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Масштабная воздушная тревога, длившаяся около двух с половиной часов, отменена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен по всей Украине около 10.30 мск. Около 13.00 он был отменен. Украинские врасти и СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях. В некоторых районах начались проблемы с электроснабжением. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html

украина

хмельницкий (город)

львовская область

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Варвара Скокшина

в мире, украина, хмельницкий (город), львовская область, вооруженные силы рф