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На востоке Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/trevoga-1851009493.html
На востоке Украины звучит воздушная тревога
На востоке Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 10.02.2023
На востоке Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:08
2023-02-10T07:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины. Воздушная тревога в регионах была объявлена одновременно в 6.32 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
07:08 10.02.2023
 
На востоке Украины звучит воздушная тревога

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Daniel ColeЛюди выходят из метро в Киеве, Украина
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Люди выходят из метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины.
Воздушная тревога в регионах была объявлена одновременно в 6.32 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
06:23Специальная военная операция на Украине
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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