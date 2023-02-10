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В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/trevoga-1851004976.html
В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога
В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 10.02.2023
В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:42
2023-02-10T05:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киеве, в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев
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в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
05:42 10.02.2023
 
В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киеве, в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
05:39Специальная военная операция на Украине
В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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