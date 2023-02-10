https://ria.ru/20230210/trevoga-1851004976.html

В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога

В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 10.02.2023

В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:42

2023-02-10T05:42

2023-02-10T05:42

специальная военная операция на украине

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киев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киеве, в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851004827.html

киев

украина

харьковская область

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в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф