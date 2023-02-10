https://ria.ru/20230210/trevoga-1850996773.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T01:30
2023-02-10T01:30
2023-02-10T01:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Позже воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Черкасской областях и отменена в Николаевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230210/obstrel-1850993996.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad583f7606ec8bde50d8a4034d448c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу